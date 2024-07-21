“قوتنا في وحدتنا”.. قوات الشهيد عمر القاسم تعرض مشاهد من عمليات مشتركة مع فصائل المقاومة ضد الاحتلال (فيديو)

بثت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد تظهر جانبا من عملياتها المشتركة مع فصائل المقاومة التي تستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي أثناء توغلها في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتحت شعار “قوتنا في وحدتنا” أظهرت المشاهد قيام قوات الشهيد عمر القاسم، بالاشتراك مع كتائب القسام وسرايا القدس، باستهداف عدد من الأهداف التابعة لجيش الاحتلال، بقذائف الهاون والأسلحة الصاروخية.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع القوات الإسرائيلية في شتى أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة، واستهداف بعض الغارات مخيمات للنازحين وتجمعات للمدنيين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.