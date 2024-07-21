لحظة انتشال طفل من تحت أنقاض منزله في غزة عقب غارة إسرائيلية (فيديو)

في مشهد مؤثر، نجحت فرق الدفاع المدني في انتشال طفل صغير من تحت أنقاض منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك عقب غارة جوية إسرائيلية دمرت المنزل وحولته إلى ركام.

ويُظهر “الفيديو” الذي تم تداوله، الأحد، الجهود التي بذلتها فرق الدفاع المدني لإنقاذ الطفل من تحت الأنقاض، حيث قامت بإزالة الحطام بشكل تدريجي، بينما كانت تتواصل مع الطفل الذي بدا واعيًا ومتجاوبًا خلال عملية الإنقاذ.

وقامت فرق الإنقاذ برفعه من تحت الأنقاض قبل نقله مباشرة إلى سيارة الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وعقب إنقاذ الطفل تبين أنه مصاب بجروح بليغة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على غزة عن استشهاد الآلاف من الأطفال وتشريد آلاف الأسر.