مستوطنون إسرائيليون يعتدون بالضرب على أمريكيين متضامنين مع فلسطين في نابلس (فيديو)

تداول ناشطون عبر المنصات الرقمية مقطع فيديو لوقوع إصابات في صفوف عدد من المتضامنين الأجانب عقب اعتداء المستوطنين عليهم، اليوم الأحد، في قرية قصرة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم إسعاف تابعة لها نقلت إلى المستشفى إصابتين لمتضامنين أمريكيين نتيجة اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة قصرة، بينما أشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إلى إصابة مواطن فلسطيني في الاعتداء ذاته بالعصي والحجارة.

وحسب الوكالة، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنين ومتضامنين أجانب خلال وجودهم في أراضي القرية بغرض حرثها وتنظيفها من الأعشاب.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة والمستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، مما تسبب إجمالا في استشهاد 578 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و400 بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

في حين خلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي أكثر من 128 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​