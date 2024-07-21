نيويورك تايمز: حملة ترامب تعد لاستهداف كامالا هاريس إذا ترشحت للرئاسة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير نشرته السبت، أن حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب تعد خطة لمهاجمة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا قرر الانسحاب من سباق الرئاسة، وحلت مكانه.

وكانت كامالا، السبت، على رأس حملة لجمع التبرعات في ولاية ماساتشوستس، في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطا متواصلة من أقرانه الديمقراطيين وكبار المتبرعين للانسحاب من السباق الرئاسي.

وتركز حملة ترامب على ما قامت به كامالا خلال عملها الحالي نائبة للرئيس، وعملها السابق عندما كانت عضوا بمجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، وقبلها كانت النائب العام للولاية.

وأضافت الصحيفة أن حملة ترامب قامت ببحث شامل عن كامالا، وأعدت ملفات عنها، وعن باقي المرشحين الديمقراطيين المحتملين للرئاسة.

ودافع بريان فالون، المتحدث باسم حملة كامالا، عن سجلها عندما تولت منصب النائب العام لولاية كاليفورنيا، في بيان قائلا “إنها وقفت طوال عملها ضد المزيفين والمحتالين مثل ترامب”، وإن أكاذيبه لن تمنعها من مواصلة إثارة أهم القضايا في هذا السباق.

فرصة أفضل لترامب أمام بايدن

وأشارت الصحيفة إلى أن كبار مديري حملة ترامب يفضلون أن يبقى بايدن في سباق الرئاسة، ويرون أن الشكوك الواسعة للناخبين بشأن تأثير عمره على قدرته الذهنية، وتراجع التأييد الذي يحظى به بين الناخبين طبقا لاستطلاعات الرأي، تعني أن “ترامب سيكون له أفضل فرصة لاستعادة البيت الأبيض” إذا ظل بايدن في السباق.

وأضافت الصحيفة أن حملة ترامب قررت وقف إعلانات قد تُلحق المزيد من الضرر بصورة بايدن، بعد الأداء الضعيف له في المناظرة التي جمعته مع ترامب، وذلك طبقا لمصدر مطلع على النقاشات الداخلية التي دارت بين المسؤولين في حملة ترامب، طلب عدم ذكر اسمه.

والسبب، حسب ما ذكرت الصحيفة، أن تغيير بايدن بمرشح ديمقراطي آخر “قد يثير الفوضى في سباق مستقر بشكل كبير”، وفق ما يراه المسؤولون في حملة ترامب، في إشارة إلى فرص ترامب الكبيرة أمام بايدن “خاصة إذا كانت المرشحة هي هاريس التي ستكون أول امرأة سوداء تُنتخب رئيسا” في تاريخ الولايات المتحدة، إذا ترشحت وفازت.

مخاطر عدم اختيار كامالا

وأضافت الصحيفة أن اهتمام حملة ترامب يقوم على افتراض أنه لو تجاوز الديمقراطيون كامالا، أول أمريكية سوداء تتولى منصب نائب الرئيس، واختاروا غيرها للترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي بدلا من بايدن، فإن هذا “سيؤدي إلى انقسامات عميقة في الحزب، وسيهدد باستبعاد قواعد الحزب من الناخبين السود”.

وكانت حملة ترامب قد أعدت مجموعة من الفيديوهات التي تهاجم كامالا قبل مؤتمر الحزب الجمهوري، غير أنها قررت عدم عرضها بعد أن تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال قبل يومين فقط من المؤتمر.

ونقلت الصحيفة عن ليام دونوفان، عضو الحزب الجمهوري الذي عمل مع لجان عدة في مجلس الشيوخ، قوله إن ترشيح كامالا التي تسعى لصناعة التاريخ سيشكل مخاطر جديدة لحملة ترامب، خاصة أنها تأمل كسب أصوات الناخبين السود.

وسلطت أزمة الثقة في قدرة بايدن على الفوز الضوء بشكل كبير على كامالا التي يُعتقد على نطاق واسع أنها البديل الأكثر ترجيحا في حال تنحيه.

ودعا 35 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس -وهو ما يزيد على 10% من أعضاء الحزب بالكونغرس- بايدن علنا إلى الانسحاب من سباق الرئاسة.