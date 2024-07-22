أول تعليق من ترامب على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “لم يكن مرشحًا مناسبًا أبداً للرئاسة ووضعه لم يكن مناسبًا للاستمرار كرئيس”.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة “تروث سوشيال” التابعة له بعد إعلان بايدن، الأحد، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب أن بايدن فاز بالرئاسة بانتخابات عام 2020 بسبب “الأكاذيب والأخبار المزيفة” مشيرا إلى أن طبيب بايدن والمقربين منه “يعلمون أنه لن يكون رئيسًا”.

وقال ترامب في منشوره: “ما كان ينبغي لبايدن أن يكون رئيسًا أبدًا. سنعاني كثيرًا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة. لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”.

كما قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية لشبكة (سي إن إن) الأحد إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كاملا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ستكون أسهل من هزيمة بايدن.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الرئيس الحالي على تصريحات الرئيس السابق.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدًا دعمه الكامل لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتكون مرشحة رئاسية في الانتخابات المقبلة.