إسرائيل تبلغ عائلتي اثنين من أسراها في غزة بوفاتهما

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وفاة إسرائيليين اثنين قال إن حركة حماس أسرتهما من محيط قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحتفظ بجثمانيهما.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ وذلك ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وقال الجيش في بيان “أبلغ مندوبو الجيش، الاثنين، أفراد عائلتي ألكس دنتسيغ ويغيف بوخشتف، اللذين تم اختطافهما إلى غزة، أنهما فارقا الحياة وتحتجز حماس جثمانيهما”.

وأضاف “استند قرار تحديد وفاتهما إلى معلومات مخابراتية تم تأكيدها من لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة، وبالتعاون مع الشرطة”.

وأوضح الجيش في البيان أنهما قتلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة “على الأغلب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسنتأكد مما إذا كانا قتلا عن طريق الخطأ عبر نيران قواتنا أم لا”.

צה"ל: החטופים אלכס דנציג מניר עוז ויגב בוכשטב מנירים נהרגו בסביבות חודש דצמבר בחאן יונס, גופותיהם מוחזקות בידי חמאס – נבדק אם נהרגו מאש כוחותינו. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/X59zl1OiqZ — גלצ (@GLZRadio) July 22, 2024

وعلق منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين على إعلان وفاة الأسيرين، وحمل الحكومة مسؤولية وفاتهما.

وقال المنتدى في بيان “يغيف وألكس خطفا على قيد الحياة، وكان ينبغي أن يعودا حيَّين إلى أسرتيهما وإلى بلدهما”.

وأضاف البيان “موتهما في الأسر هو انعكاس مأساوي لعواقب التباطؤ في المفاوضات”.

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم بغارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول الفصائل الفلسطينية إن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لا ترغبان في إنهاء الحرب حاليا، وتسعيان إلى كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب في القتال.