“الله أكبر ولّعت”.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال في رفح (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاستهداف مقاتليها عددا من آليات جيش الاحتلال في محاور التوغل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام دبابة إسرائيلية متوغلة في مدينة رفح، بينما صاح أحد رجال المقاومة عقب تدمير الدبابة قائلا “الله أكبر ولله الحمد.. ولّعت”.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، مقتل وجرح جنود قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وأشارت (القسام) إلى استهداف “دبابة ميركافا 4 صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الفرقان”. وتابعت “استهدف مجاهدونا جرافة عسكرية صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105” في الحي ذاته.

وأضافت في بيان آخر “قصفنا بالاشتراك مع الجبهة الشعبية قوات العدو شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون”. كما أعلنت القسام “قصف مقر قيادة العدو في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وتتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع.