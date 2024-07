تعرف على ردود فعل القادة الإسرائيليين بعد قرار بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

أشاد القادة الإسرائيليون بالرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه الانسحاب من سباق الرئاسة، مؤكدين دعمه الثابت لإسرائيل ووصفوه بـ”الصديق الحقيقي”.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن شكره للرئيس بايدن في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال: “أود أن أتقدم بخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي على مدى عقود من مسيرته المهنية الطويلة”.

وأضاف هرتسوغ: “باعتباره أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في زمن حرب.. وباعتباره حليفاً حقيقياً للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة التي لا تتزعزع بين شعبينا”.

I want to extend my heartfelt thanks to @POTUS Joe Biden for his friendship and steadfast support for the Israeli people over his decades long career. As the first US President to visit Israel in wartime, as a recipient of the Israeli Presidential Medal of Honor, and as a true… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 21, 2024

كما عبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن امتنانه للرئيس بايدن، قائلاً: “شكرًا سيدي الرئيس على دعمك الثابت لإسرائيل على مر السنين. إن دعمكم الثابت خاصة خلال الحرب، كان لا يقدر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم”.

Thank you President @JoeBiden, for your unwavering support of Israel over the years. Your steadfast backing, especially during the war, has been invaluable. We are grateful for your leadership and friendship. 🇺🇸🇮🇱 — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) July 21, 2024

ووصف الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بايدن بأنه “كان صديقاً حقيقياً للدولة اليهودية الوحيدة وحليفاً لشعبها”.

For over half a century Joe Biden has been a true friend of the one and only Jewish State, and an ally of the Jewish people. His deep personal affinity for Israel and his moral embrace of Zionism will forever be cherished and remembered by the people of Israel. President… pic.twitter.com/p22NMmAe2l — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) July 21, 2024

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في بيان له: “الرئيس بايدن هو الصديق الحقيقي لإسرائيل الذي وقف بجانبنا في أصعب لحظاتنا”.

وأضاف بينيت: “خلال فترة ولايتي رئيسا للوزراء، شهدت دعمه الثابت لدولة إسرائيل. شكراً لك على كل شيء”.

President Biden is a true friend of Israel who stood by us in our most difficult moments. During my tenure as Prime Minister, I witnessed his unwavering support of the State of Israel. Thank you for everything. — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) July 21, 2024

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد على إكس للرئيس بايدن “شكرا لك”، مرفقا صورة تجمعهما.

Thank you. pic.twitter.com/mJtvHwDIqT — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 21, 2024

وأشاد يائير غولان رئيس حزب العمل الإسرائيلي ببايدن، وقال “لم يكن هناك أبداً رئيس صهيوني مثله”.

وأضاف “لقد دعم الرئيس بايدن، ولا يزال يدعم إسرائيل في أصعب أيامها. شكراً لك، سيدي الرئيس، على كل عملك المخلص وغير المتزعزع. شكراً لك على الوقوف بقوة إلى جانب إسرائيل”.

There has never been a Zionist President like @POTUS.

President Biden has had, and still has Israel's back during our most difficult days.

Thank you, Mr. President, for all your heartfelt, uncompromising work.

Thank you for standing strongly with Israel. — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) July 21, 2024

وكان من الملفت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يصدر أي تصريح مرتبط بانسحاب بايدن من سباق الرئاسة.

وتعكس هذه التصريحات التقدير الكبير الذي يكنه القادة الإسرائيليون لبايدن، ودعمه غير المسبوق لإسرائيل، خاصة خلال الحرب المستمرة حاليا على قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن بايدن، انسحابه، من سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.