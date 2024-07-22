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تعرف على ردود فعل القادة الإسرائيليين بعد قرار بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي بقادة إسرائيل خلال زيارة في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (الفرنسية)
22/7/2024-|آخر تحديث: 22/7/202404:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أشاد القادة الإسرائيليون بالرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه الانسحاب من سباق الرئاسة، مؤكدين دعمه الثابت لإسرائيل ووصفوه بـ”الصديق الحقيقي”.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن شكره للرئيس بايدن في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال: “أود أن أتقدم بخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي على مدى عقود من مسيرته المهنية الطويلة”.

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وأضاف هرتسوغ: “باعتباره أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في زمن حرب.. وباعتباره حليفاً حقيقياً للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة التي لا تتزعزع بين شعبينا”.

كما عبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن امتنانه للرئيس بايدن، قائلاً: “شكرًا سيدي الرئيس على دعمك الثابت لإسرائيل على مر السنين. إن دعمكم الثابت خاصة خلال الحرب، كان لا يقدر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم”.

ووصف الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بايدن بأنه “كان صديقاً حقيقياً للدولة اليهودية الوحيدة وحليفاً لشعبها”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في بيان له: “الرئيس بايدن هو الصديق الحقيقي لإسرائيل الذي وقف بجانبنا في أصعب لحظاتنا”.

وأضاف بينيت: “خلال فترة ولايتي رئيسا للوزراء، شهدت دعمه الثابت لدولة إسرائيل. شكراً لك على كل شيء”.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد على إكس للرئيس بايدن “شكرا لك”، مرفقا صورة تجمعهما.

وأشاد يائير غولان رئيس حزب العمل الإسرائيلي ببايدن، وقال “لم يكن هناك أبداً رئيس صهيوني مثله”.

وأضاف “لقد دعم الرئيس بايدن، ولا يزال يدعم إسرائيل في أصعب أيامها. شكراً لك، سيدي الرئيس، على كل عملك المخلص وغير المتزعزع. شكراً لك على الوقوف بقوة إلى جانب إسرائيل”.

وكان من الملفت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يصدر أي تصريح مرتبط بانسحاب بايدن من سباق الرئاسة.

وتعكس هذه التصريحات التقدير الكبير الذي يكنه القادة الإسرائيليون لبايدن، ودعمه غير المسبوق لإسرائيل، خاصة خلال الحرب المستمرة حاليا على قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن بايدن، انسحابه، من سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر