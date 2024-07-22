الأخبار|قطاع غزة

“تهجير وتجويع وترهيب”.. ناشطون عرب يعلقون على معاناة الأطفال في قطاع غزة (فيديو)

طفلة من غزة في أحد المستشفيات جراء قصف الاحتلال المنطقة التي تسكن فيها
مدة الفيديو 05 minutes 38 seconds
22/7/2024

علّق ناشطون عرب عبر شاشة الجزيرة مباشر على المعاناة اليومية التي يعيشها الأطفال نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدوا أن أطفال القطاع يتعرضون لـ”جرائم وظروف معيشة صعبة”.

وقالت الناشطة اللبنانية فاطمة عباس إن معاناة أطفال غزة لا تزال مستمرة بسبب الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال.

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وأكدت صانعة المحتوى الأردنية ديالا بطاينة أن سياسات “التهجير والتجويع والترهيب” تفاقم وضعية الأطفال والرضع في غزة.

وعبّرت صانعة المحتوى العمانية حليمة الأزكوي عن حزنها وعجزها أمام المجاعة التي يتعرض لها أطفال غزة، بينما تحدث صانع المحتوى المصري حسان عبد الله عن أهمية دعمهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تحذيراً جديداً بشأن الأزمة الصحية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث حذر من أن “سوء التغذية بغزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة وسط تزايد ولادة أجنة ميتين وأطفال قليلي الوزن ويعانون الهزال وتأخر النمو”.

وأضاف الصندوق الأممي للسكان، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أنه “أصبح من الشائع ولادة أطفال منخفضي الوزن بشكل متزايد في غزة”.

وقال إن “سوء التغذية بغزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة وسط تزايد ولادة أجنة ميتة وأطفال منخفضي الوزن، وآخرين يعانون الهزال وتأخر النمو”.

المصدر : الجزيرة مباشر