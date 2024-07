“تهجير وتجويع وترهيب”.. ناشطون عرب يعلقون على معاناة الأطفال في قطاع غزة (فيديو)

علّق ناشطون عرب عبر شاشة الجزيرة مباشر على المعاناة اليومية التي يعيشها الأطفال نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدوا أن أطفال القطاع يتعرضون لـ”جرائم وظروف معيشة صعبة”.

وقالت الناشطة اللبنانية فاطمة عباس إن معاناة أطفال غزة لا تزال مستمرة بسبب الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وأكدت صانعة المحتوى الأردنية ديالا بطاينة أن سياسات “التهجير والتجويع والترهيب” تفاقم وضعية الأطفال والرضع في غزة.

وعبّرت صانعة المحتوى العمانية حليمة الأزكوي عن حزنها وعجزها أمام المجاعة التي يتعرض لها أطفال غزة، بينما تحدث صانع المحتوى المصري حسان عبد الله عن أهمية دعمهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تحذيراً جديداً بشأن الأزمة الصحية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث حذر من أن “سوء التغذية بغزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة وسط تزايد ولادة أجنة ميتين وأطفال قليلي الوزن ويعانون الهزال وتأخر النمو”.

Pregnant women in #Gaza are enduring severe suffering.

They're repeatedly displaced and health care is difficult to access.

Stress, fear and malnutrition take their toll on their newborns.

See how @UNFPA is providing life-saving care: https://t.co/m2vn6p9KV2#CeasefireNOW pic.twitter.com/FMBDKK5LwV

— UNFPA (@UNFPA) July 17, 2024