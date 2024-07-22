الأخبار|مكة المكرمة

شاهد: مراسم غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم

مراسم غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم المخلوط بالورد
مراسم غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم المخلوط بالورد (منصات التواصل)
22/7/2024

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ووسائل إعلام محلية، لقطات مصورة للمراسم السنوية لغسل الكعبة المشرفة وتطييبها، أمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، قام بمراسم الغسل والتطييب للكعبة هذا العام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأكدت أنه تم غسلها بماء زمزم الممزوج بأفخر أنواع العطور.

ويتم مسح أجزاء الكعبة الداخلية بالقماش المبلل بماء زمزم المعطر بعطور فاخرة، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي تحضّره الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت مبكر.

المصدر : الجزيرة مباشر