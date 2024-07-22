شاهد: مراسم غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم
نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ووسائل إعلام محلية، لقطات مصورة للمراسم السنوية لغسل الكعبة المشرفة وتطييبها، أمس الأحد.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، قام بمراسم الغسل والتطييب للكعبة هذا العام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
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#فيديو | نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة.#واس_عام https://t.co/FCsgqOeaeX pic.twitter.com/nPxzVGDswl
— واس العام (@SPAregions) July 21, 2024
وأكدت أنه تم غسلها بماء زمزم الممزوج بأفخر أنواع العطور.
#صور
جانب من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال #غسل_الكعبة المشرفة. pic.twitter.com/ivJFz2RHLx
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 21, 2024
ويتم مسح أجزاء الكعبة الداخلية بالقماش المبلل بماء زمزم المعطر بعطور فاخرة، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي تحضّره الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت مبكر.
#فيديو | نائب أمير مكة يؤدي تحية الطواف بعد الانتهاء من غسل #الكعبة_المشرفةhttps://t.co/UJBlsuBw69#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/RygSQHTuUO
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 21, 2024