شاهد: مراسم غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ووسائل إعلام محلية، لقطات مصورة للمراسم السنوية لغسل الكعبة المشرفة وتطييبها، أمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، قام بمراسم الغسل والتطييب للكعبة هذا العام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت أنه تم غسلها بماء زمزم الممزوج بأفخر أنواع العطور.

#صور

جانب من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال #غسل_الكعبة المشرفة. pic.twitter.com/ivJFz2RHLx — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 21, 2024

ويتم مسح أجزاء الكعبة الداخلية بالقماش المبلل بماء زمزم المعطر بعطور فاخرة، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي تحضّره الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت مبكر.