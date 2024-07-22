يمنيون يعلقون للجزيرة مباشر بعد الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة (فيديو)

قال عدد من المواطنين اليمنيين إن الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة “فعل انتقامي” بعد نجاح جبهة المقاومة والغارة التي نفّذها الحوثيون بوساطة طائرة من دون طيار على تل أبيب أودت بحياة شخص، وأصابت 9 آخرين.

وقال أحد المواطنين اليمنيين للجزيرة مباشر إن هذه العملية “لا تعد إنجازًا عسكريًا ولكنها هجمة ضد منشآت نفطية وصهاريج يمكن استهدافها من أي جهة”.

وأضاف أن الرد اليمني سيكون مكلفًا، والحوثيون لن يستسلموا لمثل هذه الضربات.

وأوضح مواطن يمني آخر أن هذه الهجمة “عقاب للشعب اليمني لأنه وقف إلى جانب القضية الفلسطينية”، وسعى لدعم المقاومة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف “لن نتراجع عن دعم القضية الفلسطينية مهما فعلوا.. وجميع شرائح الشعب اليمني على موقف واحد”.

وقال مواطن ثالث إن الشعب اليمني اعتاد على المواجهة والحرب المفتوحة والحصار، مضيفًا أن “هذه الضربة لن تغير في الوضع داخل اليمن وأن الجميع سيظل صامدًا في وجه العدوان الإسرائيلي متمسكًا بدعمه الدائم للقضية الفلسطينية”.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي إن الجماعة ستواصل مهاجمة إسرائيل ولن تلتزم بأي قواعد اشتباك معها، وذلك غداة شن إسرائيل ضربات جوية على أهداف تابعة للحوثيين بميناء الحديدة اليمني مما أسفر عن 6 شهداء و3 مفقودين و83 جريحًا، حسب الجماعة.

وقال عبد السلام في تصريحات للجزيرة إنه لن تكون هناك “خطوط حمراء” في رد الجماعة على إسرائيل، وأضاف “كل المنشآت الحساسة بمختلف مستوياتها ستكون هدفًا لنا”.