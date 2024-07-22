77 شهيدا بمجازر للاحتلال شرقي خان يونس وشهادات مروعة للأهالي (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 77 وأكثر من 200 جريح بينهم حالات خطرة، جراء الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، منذ صباح اليوم الاثنين.

وتسببت أحدث الغارات الإسرائيلية في استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 6 آخرين بقصف استهدف منزلا لعائلة الجبور بمنطقة جورت اللوت في بني سهيلا شرق خان يونس.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان “خروج عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين لها عن الخدمة بسبب وقوعهما في مناطق شرق خان يونس التي أخطرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء”.

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “جيش الاحتلال نفذ قصفه الجوي والمدفعي العنيف والمتواصل تزامنا مع محاولة المواطنين إخلاء منازلهم نتيجة أوامر الإخلاء والتهجير التي أطلقها، والتي تتكرر للمرة الثانية منذ بداية هذا الشهر في خان يونس، لتفضح أكذوبة المنطقة الإنسانية التي استهدفها جيش الاحتلال عشرات المرات ونفذ فيها العديد من المجازر”.

وصباح الاثنين، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا ومدفعيا مفاجئا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن “قوات الفرقة 98 بدأت صباح اليوم عملية مشتركة فوق وتحت الأرض في خان يونس، عقب معلومات استخباراتية تشير إلى وجود إرهابيين وبنية تحتية إرهابية في المنطقة. وفي إطار العملية، هاجمت القوات الإرهابيين وقضت عليهم من خلال الغارات الجوية ونيران الدبابات”.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وسبق أن زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن “المناطق الآمنة”.

وشهدت هذه المناطق حركة نزوح واسعة من المواطنين الذين فروا تحت حمم الغارات الإسرائيلية إلى أماكن أخرى بعيدة عن مناطق الاستهداف، سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل بدائية.

تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي مكثف.. الاحتلال يجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح من الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس pic.twitter.com/I0NlokJdaN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 22, 2024

شهادات مروعة للأهالي

وعبر الجزيرة مباشر، روى بعض النازحين شهاداتهم عما تعرضوا له خلال قصف الاحتلال المفاجئ، إذ قال النازح عبد الله أبو دقة “نزحنا من المنطقة الشرقية من عبسان الكبيرة، تفاجأنا أن الدبابات دخلت دون سابق إنذار، وبدأت طائرات الكواد كابتر تدخل إلى بيوت النازحين وتطلق النار على الناس بعشوائية، وبدأ القصف على المباني بعشوائية”، موضحا أن ابن أخته نُقل جريحا إلى المستشفى بعد إصابته بقصف طائرة الاحتلال.

وقالت مسنة نازحة بحرقة كبيرة “والله ما احنا فاهمين إشي، في الشوارع شتتونا، الدول راضيين هيك؟! فوقوا من السبات العميق اللي انتوا نايمين فيه فوقوا”.

وعن هول منظر القصف، قالت النازحة من مدينة عبسان الكبيرة عطاف أبو دقة “صاروا يطخوا علينا عشوائي من غير ما يعطونا نبأ، ما حسينا غير إنو الطلق بيتنثر علينا، شفنا الناس بتطلع طلعنا وراهم، مش عارفين وين رايحين بس بنمشي”، مشيرة إلى دم حفيدتها المتناثر على ثيابها بعد إصابتها.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.