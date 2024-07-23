استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال بغارة إسرائيلية على منزل في البريج (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء استهداف منزل عائلة عبد الهادي على مدخل البريج الرئيسي وسط قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على المنزل عند مدخل المخيم؛ مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، وقد نُقلت جثامينهم إلى مستشفى العودة.

وبيّن مقطع فيديو للجزيرة مباشر، وصول 5 شهداء، 4 منهم أطفال، وعدد من الجرحى إلى مستشفى العودة عقب استهداف قوات الاحتلال لمنزل الأسرة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و90 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال.