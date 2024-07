الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير دفاع النظام السوري ورئيس أركانه

أدرج الاتحاد الأوروبي وزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم على قائمة العقوبات.

وقرر الاتحاد، يوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين من دول عدة في إطار نظام “عقوبات حقوق الإنسان العالمي” الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه ستُفرض عقوبات على إجمالي 4 أفراد وكيانين، من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي، بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج.

ومن بين الأسماء المدرجة في القائمة، رئيس هيئة الأركان العامة للنظام السوري عبد الكريم محمود إبراهيم، ووزير دفاع النظام علي محمود عباس.

وحسب البيان، تم تحميلهما مسؤولية أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الواقع تحت إمرتهما.

