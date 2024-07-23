الكشف عن اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم

أعلنت بيانات أولية نشرها مرصد كوبرنيكوس المناخي الأوروبي أن 21 من يوليو/تموز الجاري كان اليوم الأكثر حرارة على مستوى العالم على الإطلاق.

ووفقًا لخدمة تغيّر المناخ التابعة للمرصد (C3S)، فإن متوسط درجة حرارة “الهواء السطحي العالمي” قد بلغ 17.09 درجة مئوية، وهي أعلى درجة مسجلة منذ بدء السجلات القياسية في عام 1940.

و”الهواء السطحي العالمي” يشير إلى طبقة الهواء الموجودة بالقرب من سطح الأرض، التي تؤدي دورًا مهمًّا في المناخ والأرصاد الجوية.

وتتأثر هذه الطبقة بتفاعلات معقدة بين الغلاف الجوي وسطح الأرض، بما في ذلك تبادل الحرارة والرطوبة والطاقة.

وقال مدير خدمة تغيّر المناخ كارلو بونتيمبو “في 21 من يوليو، سجلت C3S رقمًا قياسيًّا جديدًا لمتوسط درجة الحرارة العالمية اليومية”.

وأضاف “نحن الآن في منطقة مجهولة، ومن المتوقع أن نشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة في الأشهر والسنوات المقبلة”.

تفاصيل درجات الحرارة

والرقم القياسي الجديد أعلى بمقدار 0.01 درجة مئوية فقط من الرقم السابق، المسجل في 6 من يوليو 2023، والذي بلغ 17.08 درجة مئوية.

وأضاف مرصد كوبرنيكوس أن الرقم القياسي اليومي قد يُتجاوَز مجددًا في الأيام المقبلة قبل انخفاض متوقع في درجات الحرارة، رغم توقع حدوث تقلبات في الأسابيع القادمة.

تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا موجات حر شديدة منذ يونيو/حزيران 2023، مما يعزز من تسجيل درجات حرارة شهرية تفوق المستويات القياسية السابقة.