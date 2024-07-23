ترامب: اضطررت إلى تلقي رصاصة من أجل الديمقراطية

في منشور له على منصة “تروث سوشيال” التابعة له، اتهم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالفشل في توفير الحماية المناسبة له، مما أدى إلى إصابته خلال تجمُّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب في منشوره “لم توفر لي إدارة بايدن/هاريس الحماية المناسبة، واضطررت إلى تلقي رصاصة من أجل الديمقراطية. لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أفعل ذلك!”.

وفي 13 من يوليو/تموز الجاري، تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال عندما أطلق مسلح (20 عامًا) النار عليه خلال تجمُّع انتخابي في بنسلفانيا.

وأصابت الرصاصة أذنه اليمنى، مما أثار الغضب والقلق بين مؤيديه والمجتمع السياسي بشكل عام. وأقرّت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل بفشل الجهاز في حماية ترامب، مما أدى إلى استقالتها من منصبها.