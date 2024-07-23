جرافة إسرائيلية تنكل بجثامين شهداء خلال اقتحام مخيم طولكرم (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء في مناطق بالضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم ومنطقة رأس العاروض جنوب بلدة سعير، في محافظة الخليل.

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى التنكيل بجثامين الشهداء الذين قتلتهم، ونقلتها بواسطة جرافة عسكرية مع الركام.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن مقاتليها تصدوا للاقتحام، موضحة أنهم يخوضون اشتباكات مباشرة مع قوات العدو في حارة الحمام في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات المشاة.

5 شهداء في طولكرم

واستشهد 5 فلسطينيين، من بينهم امرأة، اليوم الثلاثاء، بقصف مسيّرة لقوات الاحتلال لموقع في حارة الحمام في مخيم طولكرم، وأفاد مصدر أمني باستشهاد 4 مواطنين عرف منهم (أشرف عيد ظاهر نافع، ومحمد إبراهيم عوض)، وقال إن جيش الاحتلال احتجز جثمانيهم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه نقل الشهيدة إيمان عبد الله سالم (56 عاما) و3 مصابين بشظايا رصاص الاحتلال -بينهم مصاب في العين- إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال قصفت موقعا في حارة الحمام في مخيم طولكرم؛ مما أدى إلى استشهاد شبّان، لم تُعرَف هوياتهم ولا أعدادهم حتى الآن، ووقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وبدأ جيش الاحتلال منذ الساعة العاشرة من مساء الاثنين، عملية في مدينة طولكرم ومخيمها، ودفع بتعزيزات عسكرية وجرافات، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وقال الهلال الأحمر إن الاحتلال يعرقل حركة طواقمه داخل مخيم طولكرم ويستهدفها بشكل مباشر، موضحا أنه استقبل عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة داخل المخيم، ولم يتمكن من الوصول إلى الجرحى.

اقتحام بأكثر من 25 آلية

واقتحمت أكثر من 25 آلية عسكرية، منها عدد من الجرافات من النوع الثقيل، مخيم طولكرم، وشرعت في أعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وإغلاق أزقة المخيم بها.

وتركزت العملية العسكرية في أحياء تقع عند المدخل الرئيسي الشمالي، والمدخل الغربي في الوقت الذي أطبقت فيه الآليات حصارها على كافة مداخل المخيم والطرق المؤدية إليه، وسط إطلاق الأعيرة النارية بكثافة على كل شيءٍ متحرك.

وأثناء ذلك، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في محيط المخيم، وقامت بتفتيشها واستجواب أصحابها.

وتسببت أعمال التجريف داخل حارات المخيم في انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها، وحدوث تشويش كبير على شبكات الإنترنت في المدينة والمخيم، وسط تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وسبق اقتحام المخيم، اقتحام مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، ودفع مزيد من التعزيزات والجرافات العسكرية إلى مختلف أحيائها، وتدميرها لنصب الشهداء، وسحق عدد من مركبات المواطنين في المنطقة.

كما قامت جرافات الاحتلال بتدمير شارع محاذ لمدخل مخيم طولكرم الشمالي، وشارع يقع على مدخل المخيم الغربي، في الوقت الذي تمركز فيه عدد من الآليات وجرافة عسكرية في الحي الجنوبي من المدينة.

⭕️ »»قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة سعير شمال الخليل منذ ساعات. pic.twitter.com/kQn9KHScDA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2024

شهيدان في الخليل

وفي محافظة الخليل استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عندما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس العاروض جنوب بلدة سعير في محافظة الخليل.

وذكرت وكالة وفا أن مواجهات اندلعت، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين؛ مما أدى إلى استشهاد الشاب رامز محمد الحلايقة (22 عاما) من بلدة الشيوخ.

🔴 الشـــهيد جهــاد محمد شلالدة (٣٩ عاماً) والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل. pic.twitter.com/dcO0r3dLOr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2024

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة، عندما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها البلدة؛ مما أدى إصابة الشاب بجروح خطرة قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، بلدة سعير ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من المنازل، وتخللتها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات في البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.