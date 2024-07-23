لأول مرة في تاريخ مصر.. تراجع الدين الخارجي بمقدار 14 مليار دولار

قال مركز الإعلام الأجنبي التابع لهيئة الاستعلامات المصرية، الاثنين، إن الديون الخارجية لمصر انخفضت بمقدار 14 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام حتى نهاية مايو/أيار، وهو أكبر انخفاض في تاريخ البلاد.

وأضاف المركز في بيان نقلا عن مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، لم يذكر اسمه، أن الدين الخارجي لمصر تراجع إلى 154 مليار دولار حتى نهاية مايو/أيار الماضي مقارنة مع 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

وزادت ديون مصر أربعة أمثال على مدى السنوات التسع الماضية للمساعدة في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم الجنيه المصري.

واتفقت الحكومة على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار. كما اتفقت مصر مع الإمارات في فبراير/شباط على مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار.

وحصلت مصر منذ مارس الماضي على 24 مليار دولار نقدا خلال شهرين فقط، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، إضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، وهو ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب أكثر من 10 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد صرَّح، في وقت سابق، بأن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات (12.65 مليار دولار) في العام المالي السابق له.

وأضاف في بيان، يوم الأربعاء الماضي، أن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا (17.77 مليار دولار) في العام المالي السابق.