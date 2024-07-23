“لن توقف مسيرة المقاومة”.. حماس تنعى قادة من القسام وكتائب شهداء الأقصى استشهدوا في طولكرم

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اغتيال إسرائيل، لقائد كتائب القسام-الجناح العسكري للحركة في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية أشرف عيد نافع، والقائدين في كتائب شهداء الأقصى، محمد عوض ومحمد بديع.

واستشهد 7 فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة وفي مدينة الخليل (جنوبا) من بينهم 3 من قادة الفصائل في طولكرم.

حركة حماس :ننعى القائد بكتائب القسام أشرف عيد نافع واثنين من كتائب شهداء الأقصى في طولكرم الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بالضفة الغربية؛ واغتيال المقاومين لن يكسر شوكة المقاومة وسنواصل حتى إنهاء الاحتلال pic.twitter.com/Q97tBk6j6i — فلسطين بوست (@PalpostN) July 23, 2024

حماس تنعى قادة طولكرم

ونعت حركة حماس في بيان “القائد المجاهد أشرف عيد نافع، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه القادة في كتائب شهداء الأقصى محمد عوض ومحمد بديع، في عملية الاغتيال الجبانة التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي”.

وأكدت حماس أن “جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال في الضفة لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة”، وقالت إن “تلك الجرائم لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافة”.

إضافة إلى أم وابنتها.. الاحتلال يغتـ.ـال 3 من قادة المقـ.ـاومة بـ #طولكرم وينكل بجثـ.ـامينهم pic.twitter.com/pCE8OEszMk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2024

وشددت على أن “هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وسيواصل شعبنا ومقاومته نضالهم المشروع على درب شهدائنا الأبطال، في وجه إرهاب جيش الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه، متّحدًا بكل مكوّناته في معركة طوفان الأقصى، حتى نيل الحرية الكاملة لأبناء شعبنا”.

وحيّت حماس “صمود الأهالي والمقاومة في مخيم طولكرم، وإصرارهم- رغم الاستهداف المتواصل والانتهاكات المستمرة، وعمليات التدمير الإجرامي للمخيم والبنى التحتية فيه- على المضي في طريق المقاومة”.

ودعت حركة حماس، الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى “مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، ودفع ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وقبل بيان حركة حماس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال ناشطين اثنين في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بغارة شنتها طائرة مسيرة.

شهداء في طولكرم

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 5 مواطنين بينهم سيدة في مدينة طولكرم، في قصف مسيرة إسرائيلية لموقع في حارة الحمام في مخيم طولكرم.

ونقلت عن مصدر أمني، استشهاد 4 مواطنين، هم (أشرف عيد ظاهر نافع، ومحمد إبراهيم عوض، ومحمد بديع رضوان سلامة، وبيان جمعة سالم، وأن جيش الاحتلال احتجز جثامينهم.

ونقلت (فرانس برس) عن رئيس اللجنة الشعبية في المخيم قوله، إن “أما وابنتها استشهدتا وثلاثة شبان تم قصفهم بطائرة مسيرة بعدما دخل الجيش الاسرائيلي المخيم في ساعات الفجر الأولى.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بأنه تم نقل الشهيدة إيمان عبد الله سالم (56 عاما) وثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال بينها واحدة بالعين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

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جرافة الاحتلال تواصل أعمال تدمير البنية التحتية في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/NghEuoBKsx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2024

وذكرت (وفا) أن جرافة تابعة لقوات الاحتلال قامت بالتنكيل بالشهداء وحملهم إلى مكان خارج المخيم، في حين لا يزال هناك أعداد من الإصابات داخل المخيم يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من نقلهم للمستشفيات.

ومنذ الساعة العاشرة من مساء الاثنين، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها، ودفع بتعزيزات عسكرية وجرافات، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.