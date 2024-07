احتجاج حاشد أمام الكونغرس رفضا لخطاب نتنياهو (فيديو)

نظم ناشطون داعمون لغزة، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مبنى “الكونغرس” الأمريكي اعتراضًا على إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام النواب.

وتظاهر الناشطون بأعداد كبيرة في محيط مبنى “الكونغرس”، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرديين هتافات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وضمت المظاهرة أطيافًا واسعة من الناشطين، من بينهم يهود رافضون للعدوان على غزة.

في سياق متصل، اعترضت النائبة الديمقراطية بيكا بالينت على حضور نتنياهو إلى “الكونغرس”، وأكدت أنها ستمتنع عن حضور خطابه.

وقالت بيكا في بيان عبر صفحتها على “إكس”، إن “قيادة نتنياهو الفاشلة جلبت الكثير من الموت والدمار للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفة “لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونغرس ويجب أن يقضي كل لحظة في العمل على إعادة الأسرى وإنهاء هذه الحرب الكارثية”.

وترى بيكا أن خطاب نتنياهو أمام “الكونغرس” بأنه “لن يعزز أهداف السلام وسيكون بمثابة صرف الانتباه عن فشله”، مطالبة الولايات المتحدة بأن تستخدم كل نفوذها لوضع حد لهذه الحرب، وإيجاد حل سياسي.

I will not be attending Netanyahu’s address and will instead join families of the hostages taken in the October 7 attack. I vehemently object to giving the Prime Minister a platform when his failed leadership has brought so much death and destruction to Palestinians and Israelis. pic.twitter.com/5vneqv0Oa6

— Rep. Becca Balint (@RepBeccaB) July 24, 2024