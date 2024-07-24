الأخبار|قطاع غزة

احتجاج حاشد أمام الكونغرس رفضا لخطاب نتنياهو (فيديو)

مظاهرات أمام الكونغرس الأمريكي رفضًآ لخطاب نتنياهو
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24/7/2024-|آخر تحديث: 24/7/202408:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظم ناشطون داعمون لغزة، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مبنى “الكونغرس” الأمريكي اعتراضًا على إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام النواب.

وتظاهر الناشطون بأعداد كبيرة في محيط مبنى “الكونغرس”، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرديين هتافات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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وضمت المظاهرة أطيافًا واسعة من الناشطين، من بينهم يهود رافضون للعدوان على غزة.

 

نواب يعترضون على خطاب نتنياهو

في سياق متصل، اعترضت النائبة الديمقراطية بيكا بالينت على حضور نتنياهو إلى “الكونغرس”، وأكدت أنها ستمتنع عن حضور خطابه.

وقالت بيكا في بيان عبر صفحتها على “إكس”، إن “قيادة نتنياهو الفاشلة جلبت الكثير من الموت والدمار للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفة “لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونغرس ويجب أن يقضي كل لحظة في العمل على إعادة الأسرى وإنهاء هذه الحرب الكارثية”.

وترى بيكا أن خطاب نتنياهو أمام “الكونغرس” بأنه “لن يعزز أهداف السلام وسيكون بمثابة صرف الانتباه عن فشله”، مطالبة الولايات المتحدة بأن تستخدم كل نفوذها لوضع حد لهذه الحرب، وإيجاد حل سياسي.

“نتنياهو مجرم حرب”

أيضًا النائبة الديمقراطية آيانا بيرسلي اعترضت على الخطاب، وقالت إن “الكونغرس مكان مقدس ولا يجب أن يصبح منصة لمجرم حرب”.

وأضافت آيانا “يتعين على الكونغرس استخدام كل الأدوات لمحاسبة نتنياهو بدلًا من السماح له بإلقاء خطاب”.

وأكدت ضرورة أن تسعى حكومة بلادها لوقف الحرب، وعدم إرسال المزيد من الأسلحة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام “الكونغرس” الأمريكي، اليوم الأربعاء، كما من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن غدًا الخميس.

ويأتي خطاب نتنياهو بعد 10 أشهر من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، الذي خلّف حتى أمس الثلاثاء، 39 ألفًا و145 شهيدًا، وأكثر من 90 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة لدمار هائل في البنى التحتية.

المصدر : الجزيرة مباشر