الأونروا: لا يوجد مكان آمن في غزة والناس منهكون (فيديو)

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشيرة في ذلك إلى أوامر الإخلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان في القطاع المحاصر.

وقالت الأونروا في بيان على منصة إكس “لا يوجد مكان آمن في غزة. أوامر الإخلاء شملت جزءًا كبيرًا من القطاع، مما جعل الخيارات التي قد يتجه إليها النازحين محدودة”.

وتابعت الأونروا في بيانها “لقد أصبح الناس منهكين من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش، وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد”.

لا يوجد مكان آمن في #غزة. أوامر الإخلاء شملت جزءًا كبيرًا من القطاع، مما جعل الخيارات التي قد يتجه إليها النازحين محدودة . لقد أصبح الناس منهكون من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش، وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد. pic.twitter.com/lBw7qWhpqA — الأونروا (@UNRWAarabic) July 24, 2024

حركة نزوح مستمرة

وفرّ سكان فلسطينيون في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة من منازلهم، أمس الثلاثاء، مع توغل الدبابات الإسرائيلية في عمق المنطقة بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر للسكان بإخلاء منازلهم.

وتوغلت الدبابات في بلدة بني سهيلا بمنطقة خان يونس، كما تعرضت مناطق عدة أخرى قريبة للقصف لليوم الثاني، مما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على البحث عن ملاذ آمن في مناطق أخرى.

وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن عمليتها تهدف إلى منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إعادة تجميع صفوفهم.

الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مربعات سكنية ومباني وسط بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/1rNAIuFX6t — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 24, 2024

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الضربات العسكرية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين أودت بحياة ما لا يقل عن 80 فلسطينيا في منطقة خان يونس، مما يضاف إلى عدد الشهداء الذي تجاوز 39 ألفا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 10 أشهر.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس وفصائل مقاومة أخرى استخدمت تلك المناطق لتجديد هجماتها التي تضمنت إطلاق الصواريخ، على حد قوله.

انضموا إلينا وتمنوا لرؤى الشفاء العاجل. رؤى، شابة فلسطينية، كانت قد بدأت للتو دراستها الجامعية في الهندسة عندما بدأت الحرب. في بداية الحرب، بقيت رؤى في منزلها في #خانيونس الذي كان قد أُعلن منطقة آمنة. ورغم ذلك، أُصيبت في منزلها وفقدت بشكل مأساوي أخويها، اللذين كانا يبلغان 12 و16… pic.twitter.com/Y9xl12KBxE — الأونروا (@UNRWAarabic) July 23, 2024

مشاهد بائسة بعد الغارات

ووصف مسؤولون في الأمم المتحدة مشاهد بائسة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة، وقالت الأونروا على منصة إكس إن “الوضع مستحيل”.

وقال سكان في خان يونس إن الدبابات واصلت التمركز في عمق بلدة بني سهيلا القريبة، وإن جنودا شوهدوا وهم ينبشون داخل المقبرة الرئيسية في البلدة بينما سيطر آخرون على أسطح المباني الشاهقة ويطلقون من حين إلى آخر نيران أسلحتهم باتجاه المناطق الغربية.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة حيث استشهد 6 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على منزل، قال بعض السكان إنهم تلقوا مكالمات من مسؤولي أمن إسرائيليين تأمرهم بمغادرة منازلهم، وتوجهت بعض العائلات نحو مخيم النصيرات غربا.

وقال سكان في وقت لاحق، أمس الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية فجّرت منازل عدة في رفح حيث أعلنت إسرائيل منذ مايو/أيار تنفيذ عملية تهدف إلى تفكيك آخر كتائب حماس، حسب ما تقول.