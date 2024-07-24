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الأونروا: لا يوجد مكان آمن في غزة والناس منهكون (فيديو)

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24/7/2024

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشيرة في ذلك إلى أوامر الإخلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان في القطاع المحاصر.

وقالت الأونروا في بيان على منصة إكس “لا يوجد مكان آمن في غزة. أوامر الإخلاء شملت جزءًا كبيرًا من القطاع، مما جعل الخيارات التي قد يتجه إليها النازحين محدودة”.

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وتابعت الأونروا في بيانها “لقد أصبح الناس منهكين من النزوح المستمر والظروف غير الصالحة للعيش، وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد”.

حركة نزوح مستمرة

وفرّ سكان فلسطينيون في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة من منازلهم، أمس الثلاثاء، مع توغل الدبابات الإسرائيلية في عمق المنطقة بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر للسكان بإخلاء منازلهم.

وتوغلت الدبابات في بلدة بني سهيلا بمنطقة خان يونس، كما تعرضت مناطق عدة أخرى قريبة للقصف لليوم الثاني، مما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على البحث عن ملاذ آمن في مناطق أخرى.

وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن عمليتها تهدف إلى منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إعادة تجميع صفوفهم.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الضربات العسكرية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين أودت بحياة ما لا يقل عن 80 فلسطينيا في منطقة خان يونس، مما يضاف إلى عدد الشهداء الذي تجاوز 39 ألفا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 10 أشهر.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس وفصائل مقاومة أخرى استخدمت تلك المناطق لتجديد هجماتها التي تضمنت إطلاق الصواريخ، على حد قوله.

مشاهد بائسة بعد الغارات

ووصف مسؤولون في الأمم المتحدة مشاهد بائسة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة، وقالت الأونروا على منصة إكس إن “الوضع مستحيل”.

وقال سكان في خان يونس إن الدبابات واصلت التمركز في عمق بلدة بني سهيلا القريبة، وإن جنودا شوهدوا وهم ينبشون داخل المقبرة الرئيسية في البلدة بينما سيطر آخرون على أسطح المباني الشاهقة ويطلقون من حين إلى آخر نيران أسلحتهم باتجاه المناطق الغربية.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة حيث استشهد 6 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على منزل، قال بعض السكان إنهم تلقوا مكالمات من مسؤولي أمن إسرائيليين تأمرهم بمغادرة منازلهم، وتوجهت بعض العائلات نحو مخيم النصيرات غربا.

وقال سكان في وقت لاحق، أمس الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية فجّرت منازل عدة في رفح حيث أعلنت إسرائيل منذ مايو/أيار تنفيذ عملية تهدف إلى تفكيك آخر كتائب حماس، حسب ما تقول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات