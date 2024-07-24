الإعلام الإسرائيلي يكشف ملابسات قتل ضابط عذّب أسرى غزة (فيديو )

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن مقتل ضابط في سجون الاحتلال يدعى “يوحاي أفني” بعد اعتقال الأسير المحرر إبراهيم منصور الذي سبق الإفراج عنه في إبريل/نيسان الماضي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع “والا” إن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت الأسير الفلسطيني السابق (23 عاما) الذي ينتمي إلى حركة حماس، ووجهت إليه تهمة قتل الضابط يوحاي أفني طعنا بسكين داخل مستوطنة بالقرب من مدينة القدس المحتلة وحرقه داخل أحد البيوت.

ومنذ الكشف الأولي عن الحادث خلال الأسبوعين الماضيين، أعلن جيش الاحتلال حظر النشر في القضية، مما أثار الشكوك حول المُنفذ الفعلي لهذه العملية، والدوافع الحقيقية وراء قتل الضابط الإسرائيلي الذي اتُّهم بتعذيب عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر.

وقالت يديعوت أحرونوت “حتى بعد اعتقال منصور، لا يزال محققو الشاباك وقوات الأمن يجدون صعوبة كبرى في الدوافع وراء عملية القتل”.

وأضافت أن عملية القتل تثير تساؤلات عن كيفية تمكّن المُنفذ من دخول المستوطنة التي توجد على بُعد مئات الأمتار من مقر للشرطة، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم منصور المتهم بتنفيذ العملية، والذي تم توقيفه بعد يومين من قتل الضابط الإسرائيلي، كان معتقلا إداريا بتهمة “التحريض على العنف”، مؤكدة أن الأسير الفلسطيني المحرر لم يُسجن في معتقل عوفر.

ونقل موقع “والا” عن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي قوله إن منصور “معتقل أمني” معروف لدى وحدات الشرطة والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، وقد اعتُقل قبل نحو 10 أيام، ونُقل إلى مركز احتجاز حيث يجري التحقيق معه.

وحسب مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، لم يتبين من خلال التحقيقات وجود رابط بين عملية القتل ووظيفة الضابط القتيل.