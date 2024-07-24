الطفل “المعجزة”.. رضيع فلسطيني يخرج حيا من رحم أمه بعد استشهادها في غارة إسرائيلية (فيديو)

لم تكن علا الكرد، الحامل في شهرها التاسع، تطيق انتظار الأيام المتبقية على الولادة، وتحلم بالرضيع الذي ستحمله بين يديها، وتجلب به حياة جديدة إلى قطاع غزة خلال الحرب التي أودت بحياة ما يربو على 39 ألف فلسطيني ودمرت جزءًا كبيرًا من القطاع، لكن القدر لم يمهلها هذه الأيام القليلة.

والدها عدنان الكرد قال إن منزل العائلة تعرض لهجوم جوي إسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة يوم 19 يوليو/تموز الجاري. مشيرًا إلى أن علا استشهدت بعد سقوطها من الطابق العلوي بالمنزل الذي يقطنه نساء وأطفال وشيوخ إثر الانفجار الناجم عن القصف الإسرائيلي.

لكن حدثت “المعجزة” وهي نجاة طفلها الرضيع، وكذلك زوجها الذي دخل المستشفى بعد القصف.

وقال عدنان الكرد وهو يتأمل صورة لابنته أثناء التخرج “معجزة يعني أنه الجنين ظل كويس في بطنها وهي تستشهد”.

وأضاف الكرد “كان أملها الوحيد يعني أنها تمسك ابنها وتحضنه وتملى علينا الدار… وكانت تقول لأمها يعني خلاص إن شاء الله أعوض إخواتي اللي استشهدوا بولادي وأملى عليكم الدار”.

ورغم الصعوبات كلها، تمكن الأطباء في مستشفى العودة بالنصيرات، التي نُقلت إليها علا بعد الهجوم، من إنقاذ المولود مالك ياسين، ونُقل بعد ذلك إلى مستشفى الأقصى في دير البلح.