الأخبار|لبنان

حزب الله ينشر مشاهد جديدة لقاعدة عسكرية إسرائيلية عاد بها “الهدهد” (فيديو)

حزب الله ينشر مشاهد لقاعدة عسكرية إسرائيلية
مدة الفيديو 08 minutes 30 seconds
24/7/2024-|آخر تحديث: 24/7/202409:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر “حزب الله” اللبناني، اليوم الأربعاء، مشاهد قال إنها لقاعدة “رامات دافيد” الجوية الإسرائيلية، التقطتها طائرة “الهدهد” المسيّرة.

وفي بداية “الفيديو” الذي نشره “حزب الله” على قناته في “تلغرام” بتصنيف الحلقة الثالثة، قال إنها لحلقة خاصة بعنوان “بعض ما رجع به الهدهد أمس الثلاثاء”، تأكيدًا على أن المشاهد التقطت حديثًا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويظهر “الفيديو” مشاهد التقطتها الطائرة المسيّرة من فوق قاعدة “رامات دافيد” العسكرية شمال إسرائيل.

وبحسب ما كتب الحزب في المشاهد التي بثها للقاعدة، فإنها “الوحيدة في الشمال الإسرائيلي وتضم مجموعة من الاختصاصات الجوية”.

وأشار إلى أن القاعدة “تضم مقاتلات حربية ومروحيات قتالية ومروحيات النقل والإنقاذ ومروحيات الاستطلاع البحري ومنظومات حرب إلكترونية هجومية”.

ورصد “الهدهد” أيضًا مقر قيادة القاعدة الجوية ومنصات القبة الحديدية بجوارها، وقبة الاتصالات ومرأب وأقسام الصيانة ومساكن الضباط، وغيرها من المراكز التابعة للقاعدة الجوية.

حزب الله ينشر مشاهد لقاعدة عسكرية إسرائيلية
“حزب الله” ينشر مشاهد لقاعدة عسكرية إسرائيلية (منصات التواصل)

وكشف مصدر من “حزب الله” عن أهمية نشر “الفيديو” وتوقيته، وقال إنه “ربما تكون هذه هي المرة الوحيدة في تاريخ كيان العدو الذي تقوم طائرات باختراق المجال الجوي لقاعدة جوية أساسية”.

وقال إن توقيت نشر “الفيديو” مرتبط بتوقيت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وخطابه أمام “الكونغرس”، “حيث من المفترض أن يظهر بطولاته، ويعلن مواقفه حول غزة ولبنان وسائر جبهات الإسناد”.

كما أشار المصدر إلى أن التقاط “الفيديو” ونشره يأتي في وقت “استنفار إسرائيلي بعد ضربها ميناء الحديدة في اليمن”.

إسرائيل تعلّق

وردًا على “الفيديو” الذي تجاوز 8 دقائق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “الفيديو تم التقاطه من قبل طائرة مسيّرة تصويرية فقط ونشاط القاعدة الجوية لم يتعرض لأذى”.

وأضاف “يواصل جيش الدفاع ومن ضمنه سلاح الجو العمل ضد الوحدة الجوية لحزب الله ليهاجم مئات الأهداف من هذه الوحدة على مدى الأشهر الأخيرة”.

وفي 7 يوليو/تموز الجاري، بث الحزب “فيديو” لمشاهد قال إنها لـ”الهدهد 2″، وتضمنت مشاهد لقواعد استخبارات إسرائيلية، ومقرات قيادية، ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، مشيرًا إلى أن تلك المشاهد عادت بها طائرات القوة الجوية في “حزب الله”.

كما أعلن الحزب، في 18 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذ عملية “الهدهد” الأولى، بإرسال طائرة مسيّرة عادت بصور من شمال إسرائيل، وتحديدًا لميناء حيفا.

ونشر “حزب الله” الحلقة رقم واحد حينها، من خلال مقطع مصور يتضمن مسحًا دقيقًا لمناطق شمال إسرائيل صورته طائرات مسيّرة، قال إنها تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر