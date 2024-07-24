حزب الله ينشر مشاهد جديدة لقاعدة عسكرية إسرائيلية عاد بها “الهدهد” (فيديو)

نشر “حزب الله” اللبناني، اليوم الأربعاء، مشاهد قال إنها لقاعدة “رامات دافيد” الجوية الإسرائيلية، التقطتها طائرة “الهدهد” المسيّرة.

وفي بداية “الفيديو” الذي نشره “حزب الله” على قناته في “تلغرام” بتصنيف الحلقة الثالثة، قال إنها لحلقة خاصة بعنوان “بعض ما رجع به الهدهد أمس الثلاثاء”، تأكيدًا على أن المشاهد التقطت حديثًا.

ويظهر “الفيديو” مشاهد التقطتها الطائرة المسيّرة من فوق قاعدة “رامات دافيد” العسكرية شمال إسرائيل.

وبحسب ما كتب الحزب في المشاهد التي بثها للقاعدة، فإنها “الوحيدة في الشمال الإسرائيلي وتضم مجموعة من الاختصاصات الجوية”.

وأشار إلى أن القاعدة “تضم مقاتلات حربية ومروحيات قتالية ومروحيات النقل والإنقاذ ومروحيات الاستطلاع البحري ومنظومات حرب إلكترونية هجومية”.

ورصد “الهدهد” أيضًا مقر قيادة القاعدة الجوية ومنصات القبة الحديدية بجوارها، وقبة الاتصالات ومرأب وأقسام الصيانة ومساكن الضباط، وغيرها من المراكز التابعة للقاعدة الجوية.

وكشف مصدر من “حزب الله” عن أهمية نشر “الفيديو” وتوقيته، وقال إنه “ربما تكون هذه هي المرة الوحيدة في تاريخ كيان العدو الذي تقوم طائرات باختراق المجال الجوي لقاعدة جوية أساسية”.

وقال إن توقيت نشر “الفيديو” مرتبط بتوقيت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وخطابه أمام “الكونغرس”، “حيث من المفترض أن يظهر بطولاته، ويعلن مواقفه حول غزة ولبنان وسائر جبهات الإسناد”.

كما أشار المصدر إلى أن التقاط “الفيديو” ونشره يأتي في وقت “استنفار إسرائيلي بعد ضربها ميناء الحديدة في اليمن”.

إسرائيل تعلّق

وردًا على “الفيديو” الذي تجاوز 8 دقائق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “الفيديو تم التقاطه من قبل طائرة مسيّرة تصويرية فقط ونشاط القاعدة الجوية لم يتعرض لأذى”.

وأضاف “يواصل جيش الدفاع ومن ضمنه سلاح الجو العمل ضد الوحدة الجوية لحزب الله ليهاجم مئات الأهداف من هذه الوحدة على مدى الأشهر الأخيرة”.

#عاجل الفيديو الذي نشره حزب الله تم التقاطه من قبل طائرة مسيرة تصويرية فقط. نشاط القاعدة الجوية لم يتعرض لأذى. يواصل جيش الدفاع ومن ضمنه سلاح الجو العمل ضد الوحدة الجوية لحزب الله ليستهدف مئات الاهداف من هذه الوحدة على مدار الأشهر الأخيرة. سلاح الجو يعمل بكل الوسائل لحماية… pic.twitter.com/UOQuRWywrO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2024

وفي 7 يوليو/تموز الجاري، بث الحزب “فيديو” لمشاهد قال إنها لـ”الهدهد 2″، وتضمنت مشاهد لقواعد استخبارات إسرائيلية، ومقرات قيادية، ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، مشيرًا إلى أن تلك المشاهد عادت بها طائرات القوة الجوية في “حزب الله”.

كما أعلن الحزب، في 18 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذ عملية “الهدهد” الأولى، بإرسال طائرة مسيّرة عادت بصور من شمال إسرائيل، وتحديدًا لميناء حيفا.

ونشر “حزب الله” الحلقة رقم واحد حينها، من خلال مقطع مصور يتضمن مسحًا دقيقًا لمناطق شمال إسرائيل صورته طائرات مسيّرة، قال إنها تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.