حماس تنفي صحة فيديو تهديد بعمليات قتل في باريس وتتهم إسرائيل بفبركته

نفت حركة حماس صحة مقطع فيديو ظهر فيه شخص يهدد بعمليات قتل في باريس بسبب مشاركة إسرائيل في الأولمبياد القادم، متهمة تل أبيب بفبركته ونسبه للمقاومة الفلسطينية.

وأوضح القيادي في حماس عزت الرشق، في بيان الثلاثاء، أن “حسابات تابعة لأجهزة الاحتلال الأمنية نشرت فيديو مزورًا منسوبًا للمقاومة يهدد بعمليات قتل في باريس على خلفية مشاركة الاحتلال في الأولمبياد القادم”.

وأضاف الرشق: “هذا الفيديو المفبرك جزء من الدعاية الصهيونية للتحريض ضد المقاومة الفلسطينية”، مؤكدًا على “دعوات مقاطعة إسرائيل في كل المجالات ردًا على المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب في غزة”.

وتداول ناشطون أجانب على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه شخص مغطى الوجه بالكوفية الفلسطينية ويرتدي قميصًا يحمل العلم الفلسطيني.

ويقول المتحدث: “يستمر كفاحنا ضد الكيان الصهيوني ونوجه رسالة للشعب الفرنسي والرئيس (إيمانويل) ماكرون؛ لقد دعمتم النظام الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وقدمتم لهم الأسلحة وساعدتم في قتل أخوتنا وأطفالنا”.

وأكد المتحدث بلغة عربية ضعيفة، ما يوحي بأنه أجنبي، قائلاً: “دعوتم الصهاينة للألعاب الأولمبية وستدفعون ثمن ما فعلتم وستسيل أنهار الدماء في شوارع باريس”.

واختتم المتحدث كلمته برفع “رأس دمية مقطوعة وملطخة بالدماء”.

يُذكر أن باريس ستحتضن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، والتي ستنطلق في 26 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس/آب القادم.