خطاب نتنياهو أمام الكونغرس.. النواب صفقوا 82 مرة بإجمالي 22 دقيقة (فيديو)

شهد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام “الكونغرس” الأمريكي، اليوم الأربعاء، حفاوة غير عادية من النواب الذين حضروا الكلمة.

وأحصت الجزيرة مباشر تصفيق نواب “الكونغرس” 82 مرة إعجابًا بكلمة نتنياهو، بإجمالي 22 دقيقة مجتمعين، بينها 3 دقائق ونصف الدقيقة من التصفيق الحار المستمر عند دخول نتنياهو مقر قاعة “الكونغرس”.