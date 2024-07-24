صحفي إسرائيلي: هكذا قطعت عائلة نتنياهو الطريق بأكمله نحو “النصر المطلق”

انتقد الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت، في مقال نشرته صحيفة (معاريف)، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعائلته على خلفية العديد من المشاهد والأحداث الجارية خلال سفره إلى الولايات المتحدة.

وقال بن كاسبيت “في مثل هذا التوقيت مع وجود 120 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة، ومع ترك سكان الشمال ومستوطنات غلاف غزة منازلهم، وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من الأسرى الإسرائيليين في غزة، فإن مهمة رئيس الحكومة المنتخب والممثل لدولته خلال السفر يجب أن تكون تقديم مصالح دولته في الخارج”.

وتابع “في مثل هذه الظروف، رئيس حكومة منطقي وعاقل ومتصل بالواقع ولديه حساسية تجاه مشاعر شعبه، كان سيسافر إلى واشنطن لمدة قصيرة، يقلع بالطائرة ثم يهبط ثم يلقي خطابه ثم يعود، سَفرة مُحكَمة وزهيدة، لكن نتنياهو وزوجته حرصا على مزامنة لقائه مع ترامب بعيد ميلاد ابنه يائير في ميامي”.

وأشار بن كاسبيت إلى ردود فعل الديمقراطيين في الولايات المتحدة تجاه خطاب نتنياهو، حيث قال “خطاب نتنياهو أمام مجلسَي الشيوخ والنواب فُرض بالفعل على الجانب الديمقراطي، ويوسع الفجوة التي حدثت بين إسرائيل والحزب الحاكم الأمريكي، ولكن بما أن ذلك قد حدث بالفعل، فيجب علينا إخراج أقصى استفادة ممكنة منه”.

وأضاف “لقاءات مع جو بايدن وكامالا هاريس ودونالد ترامب، في هذه الأيام العصيبة، حيث إسرائيل ممزقة بين سبع جبهات لأكثر من 9 أشهر، يجب علينا استغلال كل لحظة لحشد زعماء القوى العظمى في العالم إلى جانبنا”.

הכובע, הפיג'מה וכלי החרסינה: כך משפחת נתניהו טסה כל הדרך לעבר הניצחון המוחלט https://t.co/eo98OhkbcT — eliahu51 (@eliahu51) July 24, 2024

وعن التخبط في إعلان موعد لقاء ترامب ونتنياهو، وصف بن كاسبيت نجاح نتنياهو في تعديل موعد اللقاء ليصبح يوم الجمعة، بأنه “النصر المطلق الذي تحقق أخيرًا”.

وتابع “من المستحيل ألا تشعر بالغثيان إزاء سلوك نتنياهو وزوجته، حيث تخوض إسرائيل حربا على مدار 10 أشهر تقريبا”، مشيرا إلى مقال يتحدث عن بداية انهيار جنود الاحتياط في الجيش “فهم لم يروا منازلهم وأعمالهم أو دراستهم وعائلاتهم منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)”.

وأشار إلى اكتشاف أهالي الشمال، أمس، أنهم لن يلتحقوا بالسنة الدراسية المقبلة في الأول من سبتمبر/أيلول “وسكان سديروت مترددون في العودة إلى منازلهم، أما سكان الكيبوتسيم (المستوطنات التعاونية) فليس لديهم مكان يعودون إليه”.

وعلّق بن كاسبيت على صورة نتنياهو وزوجته في طائرة “جناح صهيون” وأمامه قبعة مكتوب عليها “النصر المطلق”، بقوله “رئيس الوزراء العاقل يجب أن يكون جزءا مما يمر به شعبه وجمهوره، يجب عليه في هذا الوقت أن يبتعد عن أي علامة استمتاع أو إضاعة الوقت أو إهدار المال العام. رئيس حكومتنا يفعل كل هذا، ولكن في الاتجاه المعاكس”.

وأضاف “في غرفة الاجتماعات الفاخرة في (جناح صهيون)، وعلى الطاولة توضع قبعة مكتوب عليها (النصر المطلق)، هذا ليس الشعار السياسي الذي اختلقه نتنياهو في بداية الحرب فحسب، بل هو أيضا مشروع تجاري، و يستمر الأمر مع زوجته، حيث يتم تصويرها وهي ترتدي ملابس فاخرة من الدرجة الأولى، وتتحدث بالهاتف لوالدتي أسيرتين إسرائيليتين، وتبيَّن فيما بعد أنها أخطأت في اسمي الأسيرتين، وهذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها زوجة نتنياهو خطأ كهذا”.

واختتم بن كاسبيت المقال بقوله “حتى الآن، لم يعط نتنياهو إحاطة واحدة للصحفيين خلال سفره، ولم يُعرَف بعد ما إذا كانت عائلات المختطفين الذين سافروا مع عائلة نتنياهو إلى واشنطن ستتمكن من العودة معه، فبالتأكيد لن تتم دعوة الجميع للاحتفال بعيد ميلاد الابن المنفي، وعلى الرغم من كل ما يحدث للشعب والدولة في حقبة نتنياهو ومَن معه، بالنسبة له ولها كل شيء مستمر كالمعتاد، الكلاب تنبح والقافلة تسير”.