غالانت يتهم بن غفير بمحاولة “تفجير” الشرق الأوسط عبر المسجد الأقصى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه يرفض المساس بالوضع القائم في مدينة القدس، متهمًا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة “تفجير الشرق الأوسط” من خلال تغيير الوضع في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في منشور لغالانت يوم الأربعاء على منصة “إكس”، عقب إعلان بن غفير السماح لليهود بأداء الصلوات في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وتدعي حكومة بنيامين نتنياهو التزامها بـ”الوضع القائم” في الأقصى، الذي يسمح للمسلمين بالصلاة فيه ولغير المسلمين بزيارته فقط.

وقال غالانت في تدوينته: “يحاول إيتمار بن غفير باستمرار تفجير الشرق الأوسط”، مضيفًا “أرفض بشكل قاطع أيّة أفكار من شأنها المساس بالوضع القائم في مدينة القدس المقدسة”.

Itamar Ben-Gvir is constantly trying to blow up the Middle East.

I categorically reject any ideas of hurting the Status Quo in the holy city of Jerusalem.

