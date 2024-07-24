غالانت يتهم بن غفير بمحاولة “تفجير” الشرق الأوسط عبر المسجد الأقصى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه يرفض المساس بالوضع القائم في مدينة القدس، متهمًا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة “تفجير الشرق الأوسط” من خلال تغيير الوضع في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في منشور لغالانت يوم الأربعاء على منصة “إكس”، عقب إعلان بن غفير السماح لليهود بأداء الصلوات في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وتدعي حكومة بنيامين نتنياهو التزامها بـ”الوضع القائم” في الأقصى، الذي يسمح للمسلمين بالصلاة فيه ولغير المسلمين بزيارته فقط.

وقال غالانت في تدوينته: “يحاول إيتمار بن غفير باستمرار تفجير الشرق الأوسط”، مضيفًا “أرفض بشكل قاطع أيّة أفكار من شأنها المساس بالوضع القائم في مدينة القدس المقدسة”.

Itamar Ben-Gvir is constantly trying to blow up the Middle East. I categorically reject any ideas of hurting the Status Quo in the holy city of Jerusalem. — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) July 24, 2024

تصريحات بن غفير المثيرة للجدل

وفي وقت سابق الأربعاء، صرّح بن غفير في الكنيست: “أن المستوى السياسي (الحكومة)، والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

ويمثل هذا التصريح إحراجًا لرئيس الوزراء نتنياهو الذي يزور واشنطن منذ الاثنين.

وبن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، هو المسؤول عن الشرطة التي تمنع اليهود من أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم المسجد الأقصى.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة من جانب واحد للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام الأقصى، رغم الرفض المتكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقال بن غفير في مؤتمر: “كنت في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) الأسبوع الماضي، وصليت هناك، ونحن نصلي هناك”، ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2022، اقتحم بن غفير الأقصى مرارًا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

وادعى بن غفير أنه “لا يزال اليهود يتعرضون للتمييز في جبل الهيكل. تشاجرت مع رئيس الوزراء عندما أغلقوه (الأقصى) في نهاية رمضان (الماضي أمام اليهود). لا ينبغي إغلاقه ولو دقيقة واحدة”.

وزعم أن “الأقصى لنا، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر في عهدي، ولن يتم التمييز ضد اليهود المصلين في جبل الهيكل”.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.