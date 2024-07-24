فتى فلسطيني يروي كيف استخدمه الاحتلال درعا بشريا في غزة (فيديو)

روى الفتى الفلسطيني محمد عربي شبير للجزيرة مباشر كيف استخدمته قوات الاحتلال درعا بشريا في غزة، بعد اقتحامها شقة والده في مدينة حمد، وإطلاق قذيفة دبابة على المنزل.

وقال محمد إن قوات الاحتلال اقتحمت المبنى الذي يقيمون فيه وفجّرت بوابة المدخل، وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت كل الشقق في المبنى حتى شقتهم التي دخلوها بهمجية وكانوا يطلقون الرصاص.

وأشار الفتى إلى أن جنود الاحتلال كانوا يبحثون في الشقق حتى وصلوا إلى شقتهم، وقبل دخولهم الشقة أطلقوا قذيفة دبابة حيث استشهد والده، وبعد دخولهم أطلقوا النار مرة أخرى حيث استشهدت شقيقته (15 عاما).

وقال محمد إن جنود الاحتلال أخذوه بعد ذلك إلى غرفة الحارس في بناية مجاورة، وحققوا معه بعد أن أمروه بخلع ملابسه، وبعد التحقيق ربطوا يديه واستخدموه درعا بشريا في أكثر من مكان بعد أن هددوا بقتل بقية أفراد عائلته.

وأوضح الفتى أنهم حبسوه لمدة أسبوع، وكانوا يضربونه إذا طلب منهم أي شيء، حيث اعتدوا عليه بالضرب بآلة حادة قرب عينه عندما طلب بعض الماء، وبعدها أطلقوا سراحه بدون ملابس، وطلبوا منه الخروج إلى رفح من طريق بعيد.

ونُشر في أوقات سابقة العديد من المشاهد الخاصة بشأن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للفتى محمد عربي شبير وفلسطينيين آخرين دروعا بشرية في غزة والضفة الغربية.