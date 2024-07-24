كل الركاب ماتوا ونجا الطيار.. 18 قتيلا في تحطم طائرة نيبالية (فيديو)

لقي 18 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، بعد أن انزلقت طائرة على المدرج أثناء إقلاعها وتحطمت في العاصمة النيبالية كاتماندو.

ووفقا لصحيفة “ذا كاتماندو بوست”، فقد انزلقت طائرة تقل 19 شخصا أثناء إقلاعها وتحطمت في مطار تريبهوفان الدولي. وقال شهود عيان تحدثوا للصحيفة إن الطائرة أقلعت من الجزء الجنوبي من مدرج الإقلاع، وانقلبت فجأة عندما اصطدم طرف جناحها بالأرض.

وذكر المتحدث باسم المطار سوباش جها في بيانه أن السلطات النيبالية عثرت على جثث 18 شخصا على متن طائرة “طيران سواريا”، ونُقل الطيّار (الناجي الوحيد) إلى المستشفى.

ويقوم رجال الشرطة والإطفاء حاليا بعمليات الإنقاذ في موقع الحادث.

وكانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا التي تُعَد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وأظهرت صور للحادث، نشرها الجيش النيبالي، جسم الطائرة منقسما ومحترقا، وبدا نحو عشرة جنود وهم يقفون فوق الحطام في حين غطت مواد إخماد الحرائق المكان.

وشهد قطاع الطيران في نيبال ازدهارا في السنوات الأخيرة، إذ ينقل البضائع والسكان والمتسلقين الأجانب بين مناطق يصعب الوصول إليها، لكنه يعاني مشكلة في إجراءات السلامة نتيجة التدريب والصيانة غير الكافيين، وهي مشكلة تفاقمها تضاريس البلاد الجبلية الوعرة.

وحظر الاتحاد الأوروبي على جميع شركات الطيران النيبالية التحليق في أجوائه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتضم الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بعضا من أصعب مدارج الهبوط في العالم، وتحيط بها قمم مغطاة بالثلوج، مما يشكل تحديا حتى للطيارين المهرة.

ووقع آخر حادث كبير لرحلة جوية تجارية في نيبال في يناير/كانون الثاني 2023، عندما تحطمت طائرة لـ”خطوط يتي الجوية” أثناء هبوطها في بوخارا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متنها.