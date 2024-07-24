ماسك يعلن استخدام “ستارلينك” بمستشفى في غزة بدعم إماراتي إسرائيلي

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن أحد مستشفيات قطاع غزة بدأ استخدام نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”.

وكتب ماسك على منصة “إكس” يوم الأربعاء، أن “ستارلينك الآن يُستخدم بشكل فعّال في أحد مستشفيات غزة بدعم من الإمارات وإسرائيل”.

Starlink is now active in a Gaza hospital with the support of @UAEmediaoffice and @Israel — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2024

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والإنترنت عن القطاع المحاصر منذ 18 سنة.

ولم يحدد ماسك في منشوره اسم المستشفى الذي يُستخدم فيه نظام الإنترنت المرتبط بالأقمار الصناعية “ستارلينك”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن تل أبيب وافقت على استخدام “ستارلينك” في مستشفى ميداني أنشئ بدعم من الإمارات العربية المتحدة.

وتشن إسرائيل حربًا عنيفة على غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 129 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفُقد أكثر من 10 آلاف شخص وسط دمار هائل وأزمة إنسانية قاتلة.