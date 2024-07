ماسك يعلن استخدام “ستارلينك” بمستشفى في غزة بدعم إماراتي إسرائيلي

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن أحد مستشفيات قطاع غزة بدأ استخدام نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”.

وكتب ماسك على منصة “إكس” يوم الأربعاء، أن “ستارلينك الآن يُستخدم بشكل فعّال في أحد مستشفيات غزة بدعم من الإمارات وإسرائيل”.

Starlink is now active in a Gaza hospital with the support of @UAEmediaoffice and @Israel

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2024