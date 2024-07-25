إصابة 3 جنود إسرائيليين في إطلاق نار قرب قلقيلية (فيديو)

أصيب 3 جنود إسرائيليين بإطلاق نار صباح اليوم الخميس، وقع شمالي الضفة الغربية، قرب بلدة النبي إلياس القريبة من مدينة قلقيلية، وفرّ المنفذ من مكان الحادث.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن 3 جنود أصيبوا بإطلاق نار في بلدة قريبة من مدينة قلقيلية، وقالت إن الإصابات بين طفيفة ومتوسطة.

عاجل | الإسعاف الإسرائيلي: 3 مصابين في عملية إطلاق النار قرب قرية النبي إلياس شمالي الضفة الغربية pic.twitter.com/4WEYAVNKSq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2024

وقالت الهيئة، إن إطلاق النار جرى من داخل سيارة كانت تمرّ بمدخل قلقيلية قبل حاجز إسرائيلي، ثم لاذت بالفرار، مشيرة إلى أن “قوات من الجيش تقوم بمطاردة السيارة التي أُطلقت منها النيران”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بين قلقيلية وطولكرم بعد عملية إطلاق النار قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، في وقت شهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال في سماء مدينة قلقيلية.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية الواقعة قرب المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية على إغلاقها.

#متابعة | قوات الاحتلال تقتحم بلدات عزون، باقة الخطب، والنبي إلياس شرق قلقيلية، في إطار استمرار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار صباح اليوم — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 25, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت صباح اليوم الخميس، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب في أزمة مرورية خانقة.

يذكر أن الحاجز يتسبب في معاناة شبه يومية لنحو 25 ألف مواطن من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس.

اقتحام مدن وبلدات بالضفة

يأتي ذلك في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بمحافظات عدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث داهم منازل واعتقل عددا من الفلسطينيين.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، مدينة طولكرم شمالي الضفة، ودهم عدة منازل، واعتقل المصور الصحفي حازم ناصر من المدينة، ثم انسحب.

وفي محافظة رام الله (وسط) اقتحمت قوات إسرائيلية بلدات كفر نعمة وسلواد وعبوين، وشنت حملة اعتقالات، كما نفذ جيش الاحتلال في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات لبلدات في محافظات الخليل (جنوب) ونابلس وجنين (شمال)، ثم انسحب في وقت لاحق.