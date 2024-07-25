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الأميبا الآكلة للدماغ.. العشرات يهرعون إلى المستشفيات في إسرائيل خشية الإصابة بها

صورة مجهرية تظهر الخصائص المرتبطة بحالة عدوى دماغية للأميبا الآكلة للدماغ (رويترز)
25/7/2024

هرع نحو 40 شخصا إلى المستشفيات في إسرائيل الليلة الماضية، لإجراء فحوص خشية الإصابة بالأميبا الآكلة للدماغ، وهو ما أعلنته صباح اليوم الخميس عدة مستشفيات في إسرائيل.

وكشفت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن عشرات الإسرائيليين هرعوا إلى المستشفيات لإجراء فحوص عن “الأميبا الآكلة الدماغ”، وأن 4 أطفال ممن حضروا لإجراء الفحوص قد احتُجزوا في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوص.

حمى النيل الغربي مرض فيروسي انتشر بإسرائيل في وقت سابق (رويترز)

“مزيد من الفحوص”

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية اليوم الخميس، إن المرضى حضروا للفحص بعد إعلان وزارة الصحة عن إحالة المرضى الذين أقاموا في الحديقة المائية بشاطئ “غاي” في بحيرة طبريا لمزيد من الفحوص.

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وأشارت إلى أن 40 شخصا وصلوا إلى المركز الطبي الشمالي بمدينة صفد، وقالت “غادر المشفى بعد الفحوصات 36 منهم، بينما تم احتجاز 4 أطفال في المستشفى لإجراء مزيد من الاختبارات والإشراف”.

وكشفت أن 9 أشخاص وصلوا إلى مركز طبي في حيفا، من بينهم شاب وثمانية أطفال أقاموا في نفس الشاطئ، وبعد “أن تم فحص جميع الأطفال، عادوا إلى منازلهم دون الاشتباه في إصابتهم بالأميبا” أما فيما يتعلق بالشاب فلا يوجد تأكيد أو الاشتباه في الإصابة.

صورة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تبين حالة التهاب سببتها الأميبا الآكلة للدماغ (رويترز)

إجلاء مرضى إلى مركز طبي

وقالت الهيئة الرسمية إنه تم إجلاء 20 شخصًا بالغًا وطفلًا، خلال ساعات الليل، إلى مركز طبي في العفولة خشية إصابتهم بالأميبا بعد إقامتهم في مياه شاطئ “غاي” الأيام القليلة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة أمس أن طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بالتهاب الدماغ النادر الذي يسمى “نجلريا فوليري”(Nagleria fowleri) وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي بمستشفى في صفد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توفي رجل يبلغ من العمر 26 عاما في مستشفى بيلينسون بعد إصابته بالأميبا الآكلة للدماغ، أثناء وجوده على الشاطئ في بحيرة طبريا، بحسب ما أفادت الهيئة.

وقالت: كتب المستشفى أنه “بعد صراع متواصل من قبل الطاقم الطبي من أجل حياة المريض المصاب بالأميبا، اضطر الأطباء إلى إقرار وفاته”.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن هذه الأميبا هي “نوع من الكائنات الحية ذات الخلية الواحدة” تزدهر في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والينابيع الساخنة.

وغالبا ما يطلق عليها اسم “الأميبا الآكلة للدماغ” لأنها يمكن أن تصيب الدماغ وتدمر أنسجة المخ، وتعد التهابات الدماغ التي تسببها نادرة جدًّا ولكنها قاتلة غالبًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي