البيت الأبيض: إيران تمول وتشجع بعض الاحتجاجات في الولايات المتحدة

قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، الخميس، في مؤتمر صحفي إن إيران تمول وتشجع بعض الأنشطة الاجتجاجية في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في خطابه أمام الكونغرس الأربعاء إن ما وصفه بـ”محور الإرهاب” بقيادة إيران يهدد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي.

واتهم نتنياهو إيران بتمويل المظاهرات المناصرة لفلسطين، ووصف المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنهم “أغبياء تستفيد منهم إيران”.

وتأتي تصريحات كيربي بعد أن أدانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، الخميس، المظاهرات المناهضة لزيارة نتنياهو لواشنطن، والتي عطلت محطة القطارات الأكثر ازدحاما في العاصمة.

“خطاب يغذي الكراهية”

ونقل موقع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن هاريس قولها “بالأمس رأينا، في محطة يونيون في واشنطن العاصمة، أعمالا حقيرة من قبل متظاهرين غير وطنيين وخطابا خطيرا يغذي الكراهية. إنني أدين أي أفراد يرتبطون بمنظمة حماس الوحشية، التي توعدت بإبادة دولة إسرائيل وقتل اليهود”.

وأضافت هاريس في بيانها أن “الكتابات على الجدران والخطابات المؤيدة لحماس أمر بغيض ويجب ألا نتسامح معه في أمتنا”.

وأوضحت “إننى أؤيد الحق في التظاهر السلمى، ولكن دعونا نكون واضحين: إن معاداة السامية والكراهية والعنف من أى نوع يجب ألا يكون له مكان في أمتنا”.

انتقادات من فانس

وجاء بيان هاريس بعد دقائق فقط من توجيه المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس انتقادا لهاريس على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم التعبير عن “رفضها لأعمال الشغب”.

وقال فانس في منشور على تطبيق إكس قبل لحظات من إصدار بيان هاريس إن “مثيري الشغب المناهضين لأمريكا والمؤيدين لحماس أحرقوا العلم الأمريكي أمام مبنى الكابيتول (الكونغرس) الأمريكي، والمرأة التي تريد أن تكون رئيستنا مازالت ترفض إدانة هذا الفعل”.