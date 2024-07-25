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الشرطة البريطانية للجزيرة مباشر: وقف الشرطي المُعتدي في مطار مانشستر

شرطة مانشستر أكدت أن ضباطها تعرضوا للاعتداء واللكم بعد توقيف مشتبه به
شرطة مانشستر قالت إن ضباطها تعرضوا للاعتداء واللكم بعد توقيف مشتبه فيه (غيتي)
25/7/2024-|آخر تحديث: 25/7/202404:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الشرطة البريطانية للجزيرة مباشر إنها أوقفت فورًا شرطيا ظهر في تسجيلات مصورة وهو يركل رجلا في وجهه ويدوسه بقدمه بعد سقوطه على الأرض خلال عملية اعتقال عنيفة في مطار مانشستر.

وردّ مكتب الشرطة المسؤول عن التحقيق في الواقعة على استفسار للجزيرة مباشر بالقول إنه “جرى إيقاف الشرطي فورًا، بعد الحصول على عدد كبير من الفيديوهات من كاميرات المراقبة وكاميرات الضباط والمقاطع المنتشرة”.

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وأضاف: “نقدر صدمة المواطنين جراء الفيديوهات المتداولة وستكون هناك إجابات في أسرع وقت”.

 

وتصاعدت الردود داخل بريطانيا بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر السلوك العنيف للشرطي وهو يوجه سلاحه، إلى رجل ملقى على الأرض، ثم إلى رجل آخر بجواره.

وعلى حسابها على شبكة إكس أصدرت شرطة مانشستر الكبرى بيانًا رسميًّا، اليوم الخميس، ذكرت فيه أنه “بعد مراجعة شاملة للمعلومات الإضافية التي أصبحت متاحة فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في مطار مانشستر مساء الثلاثاء (23 يوليو/تموز)، أوقفت شرطة مانشستر الكبرى شرطيًّا عن جميع واجباته”.

من جانبها، ذكرت رابطة مسلمي بريطانيا في منشور على حسابها على شبكة إكس أنه لا يمكن أن يكون هناك أي عذر على الإطلاق لركل شخص لا يقاوم في وجهه، ثم محاولة دهس رأسه طوال الوقت أثناء صعقه”.

وأضافت أن “هذا المستوى من وحشية الشرطة مروّع، ونأمل أن يتم التعامل مع هذا الأمر بسرعة”.

المصدر : الغارديان البريطانية