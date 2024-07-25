القسام تفجر 3 دبابات إسرائيلية في خان يونس عبر كمائن وقذائف الياسين (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة ضمن عملية “طوفان الأقصى”.

ونشرت القسام، مساء الخميس، مشاهد قالت إنها لاستهداف آليات لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضمن “الفيديو” تفجير 3 دبابات إسرائيلية عبر عبوات “شواظ” وقذائف “الياسين”.

وقال أحد مقاتلي القسام بينما كان في طريقه لضرب دبابة “بإذن الله هنذلهم ونربيهم”، وذلك قبل أن يضرب الدبابة من مسافة قريبة جدًا.

وفي مشهد آخر، رصد مقاتلو القسام خط مرور الآليات وتحديد مكان لوضع العبوة، ورغم أصوات المسيّرات فوق المقاتلين، تمكنوا من وضع العبوة وتمويهها، قبل تفجيرها في الدبابة واشتعال النيران فيها، كما فجّر مقاتلو القسام دبابة ثالثة وتطايرت منها الشظايا.

סמ"ר נועם דואק, בן 19 מקריית מוצקין, לוחם שיריון בגדוד 9, נפל בדרום הרצועה. יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/rIE3gzzCzQ — גלצ (@GLZRadio) July 25, 2024

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين خلال معارك جنوب قطاع غزة، مما يرفع حصيلة قتلاه إلى 687 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي بيان رسمي، قال الجيش: “قتل الرقيب نوعم دويك البالغ من العمر 19 عامًا، من الكتيبة التاسعة، في معركة بجنوب قطاع غزة”، دون مزيد من التفاصيل.