حماس تعلق على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، بياناً رداً على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، معتبرة أنه محاولة لـ”تلميع صورته وتبرير جرائمه” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكر البيان أن نتنياهو كان يجب “تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية بدلاً من منحه فرصة للحديث أمام العالم”، مشيراً إلى “الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة والتي تشمل عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي”.

وأعربت حماس عن استيائها من استقبال الكونغرس الأمريكي لنتنياهو في وقت تتعرض فيه غزة “لهجمات وحشية تنتهك كافة القوانين الدولية والمعاهدات الإنسانية المصممة لحماية المدنيين”، متهمة نتنياهو بتكرار “الأكاذيب السابقة” حول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تضليل الروايات الإسرائيلية

وأشارت الحركة إلى أن نتنياهو “استغل الخطاب للترويج لروايات كاذبة بينما تثبت التحقيقات الإسرائيلية والدولية عكس ذلك، وأن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم قتل جماعي للمدنيين في محيط غزة”.

وأضافت حماس أن خطاب نتنياهو “يعكس عمق أزماته العسكرية والأمنية”، موضحة أنه حاول التغطية على “هزائم جيشه بتحرير عدد من الأسرى والترويج لانتصارات وهمية، متناسياً المجازر التي ارتكبها في رفح والنصيرات”.

واتهم البيان نتنياهو بالكذب بشأن جهود إعادة الأسرى، موضحاً أنه أفشل جميع المحاولات لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، رغم جهود الوسطاء من مصر وقطر.

وألقى البيان باللوم على الولايات المتحدة “لمواصلة دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، ومنحها منصة الكونغرس لغسل يد مجرمي الحرب الصهاينة من دماء الأطفال الأبرياء”.

وأكدت حماس أن تصريحات نتنياهو حول مستقبل غزة هي أوهام، وأن الشعب الفلسطيني وحده من يملك تقرير مصيره ويحدد حكومته.