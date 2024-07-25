دارفور.. قتلى وجرحى بسقوط قذائف ومنظمة العفو تطالب بتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان كله

قتل شخصان في مدينة الفاشر بإقليم دارفور وأصيب 8 آخرون اليوم الخميس، جراء سقوط قذائف على معسكر للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية، بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل السودان بأكمله، وقالت “إن التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان يؤجج الصراع في البلاد”.

قتلى وجرحى

وقالت غرفة طوارئ معسكر “أبو شوك” للنازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، إن شخصين قُتلا وأصيب 8 آخرون اليوم الخميس، إثر سقوط قذائف على المعسكر.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من تداعياتها على المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.

وأفادت الغرفة (متطوعون) في بيان، بأن “أكثر من 10 قذائف سقطت في معسكر “أبو شوك” اليوم الخميس، جراء القصف العشوائي من قِبل قوات الدعم السريع“.

وأشارت غرفة المتطوعين إلى أن القصف أودى بحياة شخصين وأصاب 8 آخرين، ولم يصدر تعقيب من قوات الدعم السريع على الأمر حتى الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش.

#السودان: يؤجج التدفق المتواصل للأسلحة إلى السودان النزاع في البلاد، متسببًا بمعاناة ومقتل المدنيين https://t.co/bi6GZXPo53 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 25, 2024

توسيع نطاق حظر الأسلحة

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم، إن التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان يؤجج الصراع في البلاد.

وذكرت المنظمة الدولية أنه “تبين لها أن الأسلحة والذخائر المُصنّعة أو المنقولة حديثًا من دول كثيرة تُجلب بكميات كبيرة إلى السودان، ومن ثم تُحوَّل وجهتها في بعض الحالات إلى دارفور”.

وطالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، وقالت إن حظر الأسلحة الذي ينطبق حاليًّا على دارفور فقط غير كافٍ بتاتًا، وينبغي تحديثه وتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها، وقالت “بينما يلوح شبح المجاعة بقوة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان”.