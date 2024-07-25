شاهد: شرطي بريطاني يضرب شابا بوحشية في مطار مانشستر

أظهر مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل شرطيًا بريطانيًا وهو يركل رجلًا في وجهه، ويدوسه بقدمه، بعد سقوطه على الأرض، بعد مشاجرة في مطار مدينة مانشستر.

وظهر الشرطي البريطاني خلال المقطع وهو يوجه سلاحه، وهو مسدس صاعق، إلى الرجل الملقى على الأرض، ثم إلى رجل آخر بجواره قام بركله وألقاه أرضًا.

غضب واستياء واسعين من الشرطة البريطانية بعد تداول فيديو لاعتداء همجي من قبلهم على شقيقين مسلمين أمام والدتهما مساء الثلاثاء 23 يوليو 2024 في مطار مانشستر.#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/Xqthy4dBYC — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) July 24, 2024

وأصدرت الشرطة في مدينة مانشستر الكبرى بيانًا بخصوص الواقعة، قالت إنها على علم بمقطع “الفيديو” الذي يتم تداوله على الإنترنت، وإنها “تتفهم المخاوف بشأن السلوك الذي ظهر في الفيديو، وتقوم إدارة المعايير المهنية التابعة لها بتقييم الحادث”.

وقالت الشرطة في بيانها، الأربعاء، إنه تم استدعاء الضباط بعد بلاغ عن مشاجرة بين الجمهور في صالة الركاب رقم 2 في مطار مانشستر، وعندما حاولوا القبض على أحد المشتبه بهم في المشاجرة تعرضوا لاعتداء عنيف، وتم توجيه اللكمات لهم.

وأضاف البيان أن شرطية تعرضت لكسر في الأنف، وتم نقل 3 من رجال الشرطة إلى مستشفى لعلاجهم.

وذكر البيان أن “رجال الشرطة الموجودين أثناء هذه الواقعة كانوا يحملون أسلحة نارية، وبالتالي كان هناك خطر واضح خلال هذا الاعتداء، وهو الاستيلاء على أسلحتهم النارية”.

We are aware of a video that is circulating online which shows our firearms officers responding to an incident at Manchester Airport. Please find our full statement below. pic.twitter.com/XK6uo5bxdk — Greater Manchester Police (@gmpolice) July 24, 2024

اعتقال 4 رجال

وأفاد البيان أن الشرطة قامت باعتقال 4 رجال بعد هذا الحادث “بتهمة الشجار والاعتداء على العاملين في خدمة الطوارئ”.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها عن الواقعة أن أحد شهود العيان، وهو عمار مينهاس، قال في مقابلة إنه بعد هبوط طائرته في مطار مانشستر شاهد رجال الشرطة يوقفون رجلًا في العشرينيات من عمره، وأخبروه أنه مطلوب لديهم.

T2 Manchester Airport

Can't see how you can justify kicking someone in the face and head when they are laying on floor being tasered and he seemed compliant. Although someone context is required as to what was going here. pic.twitter.com/nh1tEb5bm9 — 🅚🅐🅢🅗 🅐🅗🅜🅔🅓 (@KashAhmed77) July 24, 2024

وأضاف عمار أنه حينها هاجم رجل آخر الشرطة، وقام بتوجيه اللكمات لهم، فقام أحدهم بصعقه بالكهرباء، وأسقطه أرضًا وقام بركله.

وذكرت “الغارديان” أن المكتب المستقل المختص بمتابعة سلوك الشرطة قال إنه على علم بالواقعة، وتواصل مع شرطة مانشستر الكبرى بشأنها، لكنها لم تحل الواقعة إلى هيئة تحقيق مستقلة في الوقت الحالي.