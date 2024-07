شاهد: شرطي بريطاني يضرب شابا بوحشية في مطار مانشستر

أظهر مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل شرطيًا بريطانيًا وهو يركل رجلًا في وجهه، ويدوسه بقدمه، بعد سقوطه على الأرض، بعد مشاجرة في مطار مدينة مانشستر.

وظهر الشرطي البريطاني خلال المقطع وهو يوجه سلاحه، وهو مسدس صاعق، إلى الرجل الملقى على الأرض، ثم إلى رجل آخر بجواره قام بركله وألقاه أرضًا.

وأصدرت الشرطة في مدينة مانشستر الكبرى بيانًا بخصوص الواقعة، قالت إنها على علم بمقطع “الفيديو” الذي يتم تداوله على الإنترنت، وإنها “تتفهم المخاوف بشأن السلوك الذي ظهر في الفيديو، وتقوم إدارة المعايير المهنية التابعة لها بتقييم الحادث”.

وقالت الشرطة في بيانها، الأربعاء، إنه تم استدعاء الضباط بعد بلاغ عن مشاجرة بين الجمهور في صالة الركاب رقم 2 في مطار مانشستر، وعندما حاولوا القبض على أحد المشتبه بهم في المشاجرة تعرضوا لاعتداء عنيف، وتم توجيه اللكمات لهم.

وأضاف البيان أن شرطية تعرضت لكسر في الأنف، وتم نقل 3 من رجال الشرطة إلى مستشفى لعلاجهم.

وذكر البيان أن “رجال الشرطة الموجودين أثناء هذه الواقعة كانوا يحملون أسلحة نارية، وبالتالي كان هناك خطر واضح خلال هذا الاعتداء، وهو الاستيلاء على أسلحتهم النارية”.

We are aware of a video that is circulating online which shows our firearms officers responding to an incident at Manchester Airport.

Please find our full statement below. pic.twitter.com/XK6uo5bxdk

— Greater Manchester Police (@gmpolice) July 24, 2024