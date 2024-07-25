نتنياهو أمام الكونغرس: نسبة القتلى المدنيين في غزة هي الأقل في التاريخ (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال خطابه في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، إن عدد القتلى من المدنيين في غزة مقارنة بغير المدنيين هو “الأقل نسبة في التاريخ”.

وخص نتنياهو رفح كمثال قائلا: “هل تعلمون في أي مكان كان هذا الرقم هو الأقل؟ في رفح، رغم تخوفات لكثيرين أنه إذا دخل الجيش الإسرائيلي لرفح سيكون هناك عشرات الآلاف من القتلى المدنيين”.

وأضاف “الأسبوع الأخير كنت في رفح، والتقيت مع الجنود، وسألت القائد هناك، كم ارهابيًا قتلتم في رفح؟ أعطاني رقمًا دقيقًا 1203، وسألته كم مدنيًا قتلتم؟ أجاب: فعليًا لم نقتل أي مدني، باستثناء حادثة واحدة وكانت نتيجة شظايا قنبلة أصابت مستودع سلاح لحماس، ودون قصد قتلت 12 شخصًا”.

وأوضح نتنياهو، أن هذا المعدل جاء نتيجة توخي إسرائيل الحذر ودفعها للمدنيين إلى أماكن آمنة.

ومنذ شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد 39 ألفًا و145 فلسطينيًا، وجرح أكثر من 90 ألف، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية وبرية على مختلف أنحاء قطاع غزة، من بينها مناطق ادعى أنها آمنة، كدير البلح ومخيمي النصيرات والمواصي، الذي ارتكب فيها مجازر راح ضحيتها المئات.

كما دفع جيش الاحتلال مئات الآلاف من العائلات للنزوح أكثر من مرة، وصل بعضها لأكثر من 8 مرات، حيث انتقلوا من مكان إلى آخر أكثر من 8 مرات على مدار نحو 10 أشهر من الحرب.