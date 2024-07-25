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والدة أسير لم تتعرف على ابنها بعد خروجه من سجون الاحتلال (فيديو)

الاحتلال يفرج عن حمزة الصيفي بعد اعتقال دام عامين
الاحتلال يفرج عن حمزة الصيفي بعد اعتقال دام عامين (منصات التواصل)
25/7/2024

كشف إفراج الاحتلال عن أسرى فلسطينيين بالضفة الغربية، اليوم الخميس، عن أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

ولم تتعرف والدة الأسير المحرر حمزة الصيفي على نجلها بعد الإفراج عنه أمام سجن النقب، بسبب التغير الكبير الذي طرأ على ملامحه وفقدانه الكثير من وزنه جراء الاعتقال.

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وأظهرت المشاهد لحظة استغراب الوالدة من اقتراب أحد الأسرى المفرج عنه تجاهها يحاول احتضانها، لتظهر على الوالدة مشاعر استغراب من الشخص الذي كانت تظن أنه غريب، لتفاجأ السيدة أن الشاب هو ابنها، واحتضنته بشدة وهي تبكي وتظل تكرر السؤال “يما إنت حمزة؟”.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني، في بيان الخميس، أن الاحتلال أفرج عن حمزة (32 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد أن أمضى عامين في سجون الاحتلال، كما أفرج عن آخرين من الضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم سيدتان.

وذكر نادي الأسير، أنّ الصيفي البالغ من العمر (32 عاماً) متزوج وأب لطفلين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وأكد نادي الأسير أن سجن (النقب) ما يزال يشكّل أبرز السجون الشاهدة على جرائم التعذيب بحق الأسرى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر