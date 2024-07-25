والدة أسير لم تتعرف إلى ابنها بعد خروجه من سجون الاحتلال (فيديو)

كشف إفراج الاحتلال عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم الخميس، عن أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

ولم تتعرف والدة الأسير المحرر حمزة الصيفي إلى نجلها بعد الإفراج عنه أمام سجن النقب، بسبب التغير الكبير الذي طرأ على ملامحه وفقدانه الكثير من وزنه جراء الاعتقال.

وأظهرت المشاهد لحظة استغراب الوالدة من اقتراب أحد الأسرى المفرج عنه تجاهها يحاول احتضانها، لتظهر على الوالدة مشاعر استغراب من الشخص الذي كانت تظن أنه غريب، لتفاجأ السيدة أن الشاب هو ابنها، واحتضنته بشدة وهي تبكي وتظل تكرر السؤال “يما إنت حمزة؟”.

📹 "يما أنت حمزة؟".. كلمات والدة الأسير الفلسطيني،حمزة الصيفي، من بيت لحم، لحظة استقباله بعد الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية وكانت قد تغيرت ملامحه نتيجة الاعتقال pic.twitter.com/DHaqxoW5FG — ناصر محمد (@mansourgouri9) July 25, 2024

وكشف نادي الأسير الفلسطيني، في بيان الخميس، أن الاحتلال أفرج عن حمزة (32 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد أن أمضى عامين في سجون الاحتلال، كما أفرج عن آخرين من الضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم سيدتان.

وذكر نادي الأسير، أن الصيفي البالغ من العمر (32 عامًا) متزوج وأب لطفلين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وأكد نادي الأسير أن سجن (النقب) ما يزال يشكّل أبرز السجون الشاهدة على جرائم التعذيب بحق الأسرى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.