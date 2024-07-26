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أثارت جدلا واسعا.. قرعة أولمبياد باريس تضع لاعبا جزائريا بمواجهة لاعب إسرائيلي

لاعب الجودو الجزائري إدريس مسعود (وسائل التواصل)
26/7/2024-|آخر تحديث: 26/7/202405:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار الكشف عن قرعة أولمبياد باريس 2024 لرياضة الجودو جدلا واسعا في الجزائر، حيث وضعت القرعة اللاعب الجزائري إدريس مسعود في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وعبّر ناشطون جزائريون عن استيائهم من هذه المواجهة المحتملة خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة. وكتب الناشط فوزي أرزيم على فيسبوك “للأسف، القرعة تدير ظهرها لإدريس مسعود في الأولمبياد وتضعه في مواجهة مصارع من الكيان الصهيوني”.

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ورأى رواد المنصات الاجتماعية أن اللاعب الجزائري يجب أن ينسحب من المنافسة ويرفض اللعب مع لاعب إسرائيلي؛ نصرةً لفلسطين. وعلق الناشط رابح رابح “بما أن القرعة أوقعت مصارعنا مع صهيوني، فالانسحاب من المنافسة قضية مبدأ”.

وعبر ناشطون عن آرائهم المختلفة حول كيفية تصرف إدريس مسعود في هذه الحالة، وكتب الناشط زكريا حبشي على فيسبوك “في حال انسحب مصارع الجودو إدريس مسعود من مواجهة الإسرائيلي سيتم وصفه بـ’البطل’، وفي حال قرر مواجهته وانهزم -لا قدر الله- سيُهاجم من نفس الشعب وتجد تعليقات مثل ‘المُطبّع’. أتمنى من إدريس مسعود أن ينسحب في صمت ويدعي الإصابة إذا قرر ذلك ويتجنب الكلام والعنتريات للإعلام بصفة عامة حتى لا يدفع ثمن تصريحاته”.

واعتبر الناشط نادر منهم، وضع اللاعب في المواجهة مقصودا، وعلق على منصة إكس “القرعة تضع ممثل الجزائر المصارع إدريس مسعود في مواجهة ممثل عن الكيان الصهيوني بالدور الأول من منافسة الجودو (وزن 73 كلغ) من أولمبياد باريس. إدريس أحد المرشحين للفوز بإحدى الميداليات، طبعا لن نقول إنها صدفة، فكل شيء مسيس مع هذا الكيان المجرم”.

وتساءل ناشطون عن انسحاب إدريس أو عدمه، وكتب الناشط عديل بن عمر في تدوينة على منصة إكس “تم إجراء القرعة وسقط لاعب الجودو الجزائري إدريس مسعود في مواجهة مع لاعب الجودو الإسرائيلي طوهار بتبول خلال أولمبياد باريس. هل سيستطيع الجزائري لعب هذا النزال أو الانسحاب؟”.

وقال الناشط زكريا بولحبل في تدوينة على منصة إكس “إن الجزائر لن تطبع لا رياضيًّا ولا سياسيًّاولا اقتصاديًّا، والسلطات لن تجبر رياضييها على الانسحاب أو اللعب، ولكن مهما كان قرار إدريس مسعود فنحن بكل تأكيد معه وسندعمه إلى آخر لحظة”.

ولم تفصح اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن أي قرار حتى الآن بشأن مواجهة اللاعب الجزائري لنظيره الإسرائيلي يوم 29 يوليو/تموز الحالي في فرنسا.

المصدر : الجزيرة مباشر