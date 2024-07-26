أكسيوس: نتنياهو قلق من تصريحات كامالا هاريس

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلق من أن تعليقات نائبة الرئيس كامالا هاريس الأخيرة قد تضر باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو انزعج من بيان نائبة الرئيس أمام الكاميرات بعد اجتماعهما. وزعم أن ذلك قد يضر بالمفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

والتقى نتنياهو بكامالا هاريس بعد قضاء ما يقرب من 3 ساعات مع الرئيس جو بايدن لمناقشة إمكانية التوصل إلى صفقة في غزة.

وكان هذا أول اجتماع لهاريس مع زعيم أجنبي منذ أن بدأت حملتها الرئاسية.

وبعد الاجتماع الذي دام 40 دقيقة مع نتنياهو، أدلت نائبة الرئيس ببيان صحفي قالت فيه إنها ضغطت على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإبرام اتفاق صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضافت “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب بطريقة تضمن أمن إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير”.

وتابعت “قلت للتو لرئيس الوزراء نتنياهو، حان الوقت لإتمام هذه الصفقة. فلننجز الصفقة حتى نتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب، ونعيد الأسرى إلى ديارهم، ونقدم الإغاثة إلى الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إليها بشدة”.

وقال مسؤولان إسرائيليان للموقع، إن لقاء نتنياهو مع بايدن كان أكثر فاعلية من لقائه مع هاريس، لكنهما أكدا أن اللقاء مع نائبة الرئيس لم يكن متوترًا أو صعبًا.

وأضاف المسؤولان الإسرائيليان أن نتنياهو وفريقه فوجئوا ببيان هاريس أمام الكاميرات، واندهشوا من نبرتها، التي قالوا إنها بدت أكثر انتقادًا من نبرة بايدن.

وذهب مسؤول إسرائيلي إلى أن “تصريح نائبة الرئيس بعد الاجتماع كان أكثر انتقادًا مما قالته لنتنياهو خلال الاجتماع”، مضيفا أن نتنياهو منزعج من حقيقة أن هاريس تحدثت عن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار باعتبارها نهاية للحرب، في حين تتمسك إسرائيل بموقفها بأنها ستتمكن من استئناف القتال بعد تنفيذ الصفقة.

وقال المسؤول الإسرائيلي: “عندما يرى أعداؤنا أن الولايات المتحدة وإسرائيل متحالفتان، فإن ذلك يزيد من فرص التوصل إلى صفقة رهائن، ويقلل من فرص التصعيد الإقليمي”.

وأضاف “نأمل ألا يعطي انتقاد هاريس العلني لإسرائيل، حماس الانطباع بأن هناك خلافا واضحا بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ونتيجة لذلك يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق”.

وأوضح الموقع أن تصريحات كامالا هاريس بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والخسائر المدنية تتماشى كليا مع تصريحات سابقة لها ولمسؤولين آخرين في إدارة بايدن.

وقال المساعد الشخصي لكاملا هاريس إن اجتماع نائبة الرئيس ونتنياهو كان “جادًّا وبنّاءً”.

وأضاف المساعد: “لقد نقل الرئيس جو بايدن ونائبته نفس الرسالة على انفراد إلى نتنياهو في اجتماعاتهما”. وكانت: “لقد حان الوقت لإتمام وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى. وهذا ما قالته نائب الرئيس علنًا”.

وقال إن تعليقات هاريس كانت متماشية مع تصريحاتها السابقة بشأن الصراع و”تضمنت دعمًا قويًّا لإسرائيل من ناحية والقلق بشأن الخسائر المدنية والأزمة الإنسانية في غزة من ناحية أخرى كما تفعل دائمًا”.