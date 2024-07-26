السودان.. أوضاع مأساوية يواجهها النازحون جراء الأمطار الغزيرة وأطباء بلا حدود تدعو لاستجابة واسعة (فيديو)

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن السودان يحتاج بشكل عاجل إلى استجابة إنسانية واسعة ووصول إنساني آمن إلى جميع مناطق البلاد واحترام القانون الإنساني.

يأتي ذلك في وقت يعيش فيه النازحون في المخيمات أوضاعا إنسانية صعبة جراء هطل الأمطار الغزيرة التي أغرقت الخيام التي تؤويهم.

أطباء بلا حدود: #السودان يحتاج بشكل عاجل إلى استجابة إنسانية واسعة ووصول إنساني آمن إلى جميع مناطق البلاد واحترام القانون الإنساني#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qJ2qSCX0Lo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 26, 2024

“يجب أن نتحرك الآن”

ودعت أطباء بلا حدود، الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف القتال فورًا والسماح بزيادة المساعدات الإنسانية بشكل ملحوظ، وقالت “تواجه المجتمعات المحلية عنفًا عشوائيًّا، وتتعرض المرافق الصحية والعاملون الصحيون لهجمات متكررة”.

وقالت إن المستشفيات تعرضت طوال فترة الحرب للنهب والهجوم، وكشفت أن مستشفى النوّ الذي تدعمه المنظمة في أم درمان تعرض للقصف في ثلاث حوادث مختلفة.

🚨 💬 "Sudán necesita urgentemente una respuesta humanitaria a gran escala, acceso humanitario seguro a todas las zonas del país, y un respeto total del derecho internacional humanitario"@DrChristou 📢 ¡Debemos actuar ahora! ¡Comparte este video y #HablemosdeSudán! pic.twitter.com/tDDFfcfoCJ — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) July 26, 2024

الأمطار تفاقم أوضاع النازحين

من ناحية أخرى، تفاقم الأمطار التي هطلت على البلاد بغزارة أوضاع النازحين المتأزمة أصلا، وخاصة في إقليم دارفور غربي البلاد وشرق السودان في كسلا والقضارف.

وأفادت منسقية النازحين بإقليم دارفور غربي السودان، بانهيار عدد من المنازل في مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر في دارفور، جراء هطل الأمطار الغزيرة.

وكشف المتحدث باسم منسقية النازحين بإقليم دارفور آدم رجال في منشور على فيسبوك، انهيار عدد من المنازل في مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان جراء هطل أمطار غزيرة على المدينة أمس.

وقال آدم رجال، إن مياه الأمطار حاصرت النازحين واجتاحت منازلهم؛ مما تسبب في تفاقم معاناتهم إثر انهيار عدد من المنازل داخل المخيم، إضافة إلى الصعوبات التي تواجههم، بسبب شح الغذاء والدواء ومواد الإيواء.

أمطار غزيرة في كسلا

وفي مدينة كسلا شرقي السودان، يواجه النازحون في عدد من مراكز الإيواء، أوضاعًا مأساوية جراء هطل أمطار غزيرة على المدينة صباح اليوم الجمعة اجتاحت عددًا من مراكز الإيواء في المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون اجتياح المياه عددًا من مراكز الإيواء بشكل كامل خاصة التي نصبت فيها الخيام؛ مما تسبب في تعقيد الوضع الإنساني للنازحين، في ظل عدم توفر الغذاء والأغطية المناسبة لمواجهة مثل هذه الظروف.

وقالت غرفة طوارئ مدينة كسلا في بيان، إن بعض مراكز الإيواء في المدينة تواجه صعوبات في تصريف مياه الأمطار جراء هطل الأمطار الغزيرة، وناشدت المواطنين التوجه فورًا إلى مراكز الإيواء لمساعدة النازحين على تصريف مياه الأمطار وتوفير ملابس ودفايات خاصة للأطفال.