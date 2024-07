الصحة العالمية ترسل مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن إرسال أكثر من مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة.

ومن المقرر توزيع الجرعات على مدى الأسابيع المقبلة، لمنع إصابة الأطفال بالعدوى بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة “إن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وخاصة الرضع دون سن الثانية بسبب تعطل حملات التطعيم العادية نتيجة الصراع المستمر منذ 9 أشهر”.

وأشار غيبريسوس، إلى أنه رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، من دون اتخاذ إجراءات فورية سيكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل إصابة آلاف الأطفال الذين أصبحوا بلا حماية.

من جانبه، حذر فيليب لازريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من انتشار مرض شلل الأطفال في غزة، قائلًا إن هذا “تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي” في غزة.

وأضاف في منشور على “إكس”، “يظهر مرض شلل الأطفال بسبب النظام الصحي المتداعي، ونقص المياه النظيفة ومواد النظافة، واكتظاظ الملاجئ وسوء الصرف الصحي”.

وأوضح أنه مع الحرب، انخفض التطعيم بين الأطفال إلى ما يزيد عن 85%، لأن سكان غزة كانوا يتنقلون باستمرار، ويهربون من مناطق القتال بحثًا عن الأمان، وفقًا للبيان.

وأكد أنه يمكن السيطرة على انتشار مرض شلل الأطفال في غزة وخارجها من خلال حملات التطعيم للوصول إلى كل طفل.

And now #polio ……

According to @WHO, six samples of type 2 polio have been detected in parts of #Gaza

Thankfully, no paralytic cases have been detected yet.

This is another serious development in the never ending journey of misery.

Polio emerges due to a crumbling health…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 26, 2024